Terézváros: a baloldali polgármester mögül elfogytak a szövetségesek, ezért költhet sok tízmilliót sikerpropagandára

Ismét elindul a polgármesteri posztért Soproni Tamás Terézvárosban, ezt a politikus maga jelentette be a Facebook-oldalán. Mint mondta, büszke rá, hogy minden nehézség ellenére Budapest „legmenőbb” kerületét építették. Ami a konkrétumokat illeti, a politikus nagy sikerként könyvelte el a „Terézváros 2030” programot, amely megfogalmazása szerint „Budapest elmúlt 30 évének legnagyobb közterület-megújítási projektje”. Mondjuk a nagy szavaknak sok látszatjuk nincs...

Fotó: Google Maps

Soproni ugyan elviekben a „tiszta kéz és a transzparencia” híve, de 2019 ősze óta több botrány is megrengette a kerületi közélet tisztaságát. Ilyen az az egészségügyi beruházás is, aminek az lett volna a célja, hogy modernizálják a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (TESZ) épületét.

A beruházást még a jobboldali városvezetés indította el, aminek keretében mintegy 103 millió forint értékben újulhatott volna meg a TESZ. A szerződést még 2018 februárjában kötötték meg, a munka befejezésének céldátuma pedig 2019. szeptember 7. lett volna, ám mind ez idáig nem sikerült befejezni a beruházást, sőt a projektet 2021-ben ötvenszázalékos készültségnél le is fújták.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) ám később olyan súlyos dolgokra bukkant, amik komoly jogi aggályokat vetettek fel. A testület szerint a kivitelezési folyamat dokumentálása hiányos volt. Mint ahogyan írták:

2021. június 16-ig a munka több mint két évig szünetelt, az ajánlatkérő az ellenérték egy részét anélkül fizette meg, hogy a teljesítés teljes időtartama alatt bizonyítható módon meggyőződött volna a közbeszerzési szerződésben foglaltak vállalkozó általi szabályszerű teljesítéséről.

A botrány olyannyira elharapódzott, hogy még Soproni egykori szövetségese, Bálint György önkormányzati képviselő is kiakadt, és még ő is beismerte azt, hogy súlyos hibákat követett el a városvezetés. A képviselő szerint az önkormányzat mintegy 50 millió forinttól esett el. Az okozott kár miatt Bálint György többször is szeretett volna vizsgálóbizottságot felállítani, ám azt Soproniék visszautasítottak.

Soproni Tamás mögül még az egykori szövetségesei is kihátráltak – Fotó: Facebook

Soproni Tamással nemcsak Bálint György fordult szembe, hanem az MSZP is. A párt nemrég közösségi oldalukon fogalmaztak meg kemény kritikákat, mint ahogyan írták, Soproni semmilyen vizsgálatot nem támogatott, helyette az MSZP képviselőit kiáltotta ki ellenzéknek. A párt több botrányos ügyet is felhozott, ilyen volt a Jókai téri közbeszerzési eljárás is, ahol Soproni bizalmi embere a hatásköri szabályokat is átlépte, és nem az 50 millióval olcsóbb pályázó nyert.

Ugyancsak nagy vihart kavart a rendőrlakások ügye is, ahol eddig összesen kettő lakást sikerült csak felújítani 68 millió forintból, mint ahogy írták, a szakértői vizsgálat később minimum 18 milliós meg nem magyarázható költséget talált az elszámolásban.

Soproni Tamás érthető módon minden eszközt megragad azért, hogy tompítsa a botrányok negatív hatásait, éppen ezért rekordösszegeket költ kommunikációra. Az MSZP szerint budapesti szinten egyedülálló módon mintegy 180 milliót különített el csak a saját médiájára...