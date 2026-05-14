Megállt az idő az Erkelben? Felrobbantotta az internetet a 71 éves magyar díva tánca!

A hétvégén dübörgött az Apáca Show évadzárója az Erkel Színházban, ahol a nézők tátott szájjal figyelték a Tisztelendő Anya szerepében tündöklő művésznőt. Papadimitriu Athina olyan energiákat szabadított fel a színpadon, amit a húszévesek is megirigyelhetnének, és most elárulta: esze ágában sincs visszavenni a tempóból.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.14. 10:30
Sokan megdöbbentek a hétvégi finálé után, amikor realizálták, hogy az a dinamikus, élettel teli alakítás, amit láttak, a 71 éves Papadimitriu Athina nevéhez köthető. Volt olyan néző, aki elárulta: a sötétben azt hitte, egy fiatal színésznő vette át a szerepét, annyira pörgött a művésznő a fináléban. Athina azonban csak mosolyog ezen, számára ez a természetes.

Papadimitriu Athina nem tudja magát elképzelni, hogy otthon üljön.
Papadimitriu Athina szülei nagy hatással voltak a színésznő görög identitásának kialakulására (Fotó: Markovics Gábor)

Papadimitriu Athina nem tud leállni 

A színésznő nem pihenéssel töltötte az évadzárót. Elképesztő munkabírásáról tanúskodik, hogy miközben az Erkel Színházban apácaruhát öltött, délutánonként még az Operettszínházban banyának maszkírozták a Szegény Johnny és Árnika előadásán.

Most például, ezen a hétvégén, péntektől vasárnapig hat darab előadásom volt, és háromféle. Tehát nem minden nap ugyanaz, hanem háromféle. És azért tegnap este már egy kicsit azt éreztem, hogy kicsit úgy elfáradtam, de én ma csinálnám, folytatnám tovább!

– nyilatkozta lelkesen a díva a Metropolnak.

Papadimitriu Athina lovasszínházban való munkája teljesen kitölti az életét (Fotó: Szabolcs László)

A lóról akar a sírba esni

Míg mások ennyi idősen már a visszavonulást tervezgetik, Athinát a munka élteti. Saját bevallása szerint számára a színház olyan, mint egy éltető injekció, ami azonnal felpörgeti. Otthon nem tudna megülni, a házimunka nem neki való, őt a színpad és a közönség szeretete tartja fiatalon.

Szóval én nem tudom, engem ez éltet, engem ez energetizál, ez ad nekem injekciót, nem tudom, amitől így fölpörgök. Én nem tudnám elképzelni, hogy itthon ülök, és itt reggeltől estig ablakot pucolok, meg fürdőszobát takarítok, meg nem csinálok semmit. Szóval ez nem én vagyok

– mondja. Arra a kérdésre pedig, hogy meddig bírja még ezt a tempót, frappáns és némileg sokkoló választ adott: addig csinálja, amíg a lóról fog egyenesen a sírba nem esik, hiszen a színészi játékszenvedélye örök. 

Én csinálom addig, amíg föl nem fordulok, de valaki azt mondta, hogy majd egyszer csak a lóról fogok beesni a sírba. Bár úgy lenne!

tette hozzá viccesen a színésznő.

Papadimitriu Athina lányai sokszor nem értik, miként bírja ilyen jól, hogy a mai napig ennyit dolgozik (Fotó: Mate Krisztian)

Irány a Lovasszínház!

Aki azt hitte, hogy az évadzáró után Athina elvonul pihenni, az téved! A művésznő máris a nyári turnéra készül. A Lovasszínházzal járják majd az országot, így a rajongók országszerte láthatják még a nyeregben és a színpadon a magyar színházi élet örökifjú motorját.

Nagyon sok a Lovasszínház előadás, úgyhogy igazából tavaly egy jó ideig kint voltunk Görögországban az egész családdal... Idén mindenkinek mindenféle más dolga van, úgyhogy megbeszéltük, hogy akkor ezt most kihagyjuk és Balatonon töltünk majd el egy kis időt együtt. De megint, hál' istennek, nagyon sok előadás van a Lovasszínházban, és össze-vissza megyünk, úgyhogy nincs megállás!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
