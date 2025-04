Meglepő, mit állít a „mamahotelről” Papadimitriu Athina

A Jászai Mari- és eMeRTon-díjas színművész, Papadimitriu Athina a nevében, szokásaiban és temperamentumában is hordozza görög származását.

Papadimitriu Athina görög származása átitatja a mindennapjait Fotó: Markal Ádám/MTVA

Gyermekkoráról mesélt Papadimitriu Athina

Felidézte, Terézvárosban, a Benczúr utcában nőtt fel: egy olyan házban, ahol az övé mellett számos más nemzetiségű család élt. Gyermekéveire úgy emlékszik vissza, hogy gondtalan, vidám és játékos volt, kedves emlékként őrzi, mikor a házmester a téli szünetben a belső udvaron neki és a szomszéd gyerekeknek jégpályát készített, vagy hogy takarodókor, mint a bábeli zűrzavarban, minden szülő a saját nyelvén hívta fel a gyerekeket a játékból.

Athina otthon görög zenét hallgat és görög sorozatokat néz Fotó: Szabolcs László

Papadimitriu Athina férje miatt költözött csak el

„Ez egy olyan pesti lakóközösség volt, ahol minden felnőtt az anyám vagy az apám volt, és minden gyerek a testvérem. Mindez ma már elképzelhetetlen. Szerettem ott élni, ezért viszonylag későn, 26 évesen költöztem el otthonról. Ha nem mentem volna férjhez, akkor talán még most is a szülői házban élnék” – kezdte Papadimitriu Athina a Duna Családi kör című műsorában. Hozzátette, a szívében a magyar emlékek mellett a görög gyökereknek is marad hely: otthon görög zenét hallgat és görög sorozatokat néz.

„Hiányérzetem van. Ha idén sem jutok ki Görögországba, akkor ez lesz már az ötödik év, hogy ki kell hagynom. Örülök, hogy van munkám, és szívesen töltöm a színpadon a hétvégéimet, de a szívem visszahúz, vágyom a görög életérzésre” – fogalmazott a színművész, aki bízik benne, hogy nyáron a családjával együtt látogathatja meg ősei földjét.