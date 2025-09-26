Sírásban törtek ki a stúdióban – Papadimitriu Athina lánya előtt vívja haláltusáját

Az emberi kapcsolatok egyik legerősebb köteléke az anya és gyermeke közötti viszony. Ez a kötelék Papadimitriu Athina és Magyar Elektra esetében különösen erős, amelyről most először vallottak együtt a nyilvánosság előtt.

Papadimitriu Athina úgy érzi, mind a három lányával hasonló viszonyt ápol (Fotó: Szabolcs László)

Papadimitriu Athina és lánya nem tudták tartani magukat

Papadimitriu Athina és lánya együtt sírtak a Palikék podcast stúdiójában, miközben életük eddig titokban tartott részleteiről meséltek. Magyar Elektra őszintén beszélt arról, milyen bántások, összehasonlítások érték fiatalon, és hogyan tanulta meg ezek hatására felismerni saját szépségét, értékeit és erősségeit.

Köztünk úgy soha nem szakadt el a köldökzsinór

– kezdte történetét Elektra, érzékeltetve az anya-lánya kapcsolat mélységét és szilárdságát. Papadimitriu Athina gyerekei közül Elektra úgy véli, ő áll legközelebb édesanyjához, részben azért, mert több időt töltött anyjával, mint testvérei, Trokán Anna és Trokán Nóra. A szoros kapcsolat azonban gyakran feszültségeket is hoz.

Én nagyon szeretem őt, bármiben számíthatok rá, de néha túlfeszül ez a kapocs, és jönnek az összezördülések

– vallotta Elektra a Palikék világa Podcast legutóbbi adásában.

A beszélgetésben szó esett arról is, hogy anya és lánya közösen dolgoznak az Örökké szabadon című darabban, ahol Athina a főszereplő, Elektra pedig a súgó. A történet tragikus végkimenetele – amelyben a lány újra és újra végignézi édesanyja szenvedését és halálát – különösen megérinti őket, a felidézés közben mindketten könnyekre fakadtak.

Papadimitriu Athina szülei nagy hatással voltak a színésznő görög identitás kialakulására (Fotó: Szabolcs László)

Testvérei árnyékából erős, magabiztos nővé vált

A családi kötelékekről szólva Elektra megemlítette, hogy nővérei, Anna és Nóra rendszerint pozitív megkülönböztetésben részesültek a külvilág irányából, ami sok fájdalmat okozott neki.

Sokszor az emberek az ő tehetségüket és szépségüket emelték ki, miközben én megjegyzéseket kaptam

– mesélte, majd hozzátette, hogy idővel meg kellett tanulnia saját önbizalmát és értékrendjét felépíteni.

A színésznő családi története is sokszínű. Papadimitriu Athina első párja Trokán Péter volt, akitől két lánya, Anna és Nóra született. Második párja Magyar Gábor, akitől harmadik gyermeke, Réka született. Réka négy éve változtatta nevét Elektrára, mert a görögös hangzás közelebb állt önazonosságához. Papadimitriu Athina párjaival és gyermekeivel való kapcsolata egy sokszor viharos, de mély szereteten alapuló történet, melyről Elektra is fogalmazott: