Vége a titkolózásnak! Romantikus felvétel került elő BSW Matyiról és Nagy Bogiról

A hónapok óta tartó találgatások nem csillapodnak. A BSW énekese, Meklod és az aranytorkú énekesnő, Nagy Bogi nagyon úgy tűnik, hogy egyre közelebb kerülnek egymáshoz, a köztük lévő kémiát pedig egyikőjük sem tudja titkolni – és az is lehet, hogy már nem is akarják.

Nagy Bogi és Meklod kapcsolata a Jégszívű lány című közös daluk forgatásán lett szorosabb (Fotó: YouTube)

Nagy Bogi és BSW Matyi között izzik a levegő

Hónapok óta lázban tartja az embereket Nagy Bogi és Sziklai Mátyás, azaz BSW Matyi rejtélyes viszonya. Rajongóik hosszú ideje szurkolnak, hogy két kedvencük végre egymásra találjon és felvállalják a tagadhatatlan szikrát, amely kettejük között van.

Egészen eddig Bogi és Matyi is bőszen tagadták kapcsolatukat, mondván pusztán szakmai barátságról beszélhetünk kettejük között. A napokban azonban egy új felvétel robbantotta fel az internetet, ahol a két zenész nem tudta, hogy éppen filmezik őket, viselkedésük pedig mindent elárult!

A videón a BSW frontembere látható, ahogy vállán cipeli Bogi táskáját, miközben egymás mellett sétálva mennek Matyi autója felé. Miután a zenész letette Bogi táskáját, udvariasan kinyitotta neki az ajtót is, ezután pedig elhajtottak.

Vége a titkolózásnak!

A videó felkerülése után, hamar a felkapott listára került, a BSW és Nagy Bogi rajongói pedig azonnal beszélni kezdtek a témáról. Követőik szerint a videó mindent elárul a két zenész viszonyáról, hiszen akkor is romantikusan bánnak egymással, amikor nem tudják, hogy veszik őket a kamerák.

Egyesek úgy gondolják Nagy Bogi válása után került egymáshoz igazán közel a két énekes, a hónapok óta tartó találgatások pedig már nem tarthatnak sokáig, hiszen szemmel láthatóan egyre nehezebb titokban tartani a kettejük között tomboló kémiát. Mások azonban kételkednek a románcban. A Reddit oldalán többen is arról írtak, hogy úgy tűnik a videón pusztán egy színjátékot láthatunk, a két zenészt a valóságban pedig nem fűzi össze romantikus szál.

Nagy Bogi és a BSW énekese úgy tűnik nem titkolják tovább érzéseiket (Fotó: Instagram / BSW Matyi)

Egy kép többet mond minden szónál

A napokban Matyi egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben tett közzé egy fotót, amelyen Bogival kettesben láthatók egy kilátó tetején, naplementekor. A kép hangulata szívbe markolóan romantikus, nem hagy sok kétséget a kapcsolatuk jellegét illetően. A fotóhoz semmilyen kísérőszöveget nem fűztek, sem dalpromóciót, sem stúdiós hashtaget. A képet Bogi is megosztotta közösségi oldalán, a követőik szerint pedig ez a vallomás többet ért bármilyen közleménynél – írja a Bors.