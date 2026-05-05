Vége a titkolózásnak! Romantikus felvétel került elő BSW Matyiról és Nagy Bogiról
Újabb félreérthető videó látott napvilágot a népszerű zenekar frontemberéről és a fiatal énekesnőről. BSW Matyi és Nagy Bogi között csak úgy forr a levegő!
A hónapok óta tartó találgatások nem csillapodnak. A BSW énekese, Meklod és az aranytorkú énekesnő, Nagy Bogi nagyon úgy tűnik, hogy egyre közelebb kerülnek egymáshoz, a köztük lévő kémiát pedig egyikőjük sem tudja titkolni – és az is lehet, hogy már nem is akarják.
Nagy Bogi és BSW Matyi között izzik a levegő
Hónapok óta lázban tartja az embereket Nagy Bogi és Sziklai Mátyás, azaz BSW Matyi rejtélyes viszonya. Rajongóik hosszú ideje szurkolnak, hogy két kedvencük végre egymásra találjon és felvállalják a tagadhatatlan szikrát, amely kettejük között van.
Egészen eddig Bogi és Matyi is bőszen tagadták kapcsolatukat, mondván pusztán szakmai barátságról beszélhetünk kettejük között. A napokban azonban egy új felvétel robbantotta fel az internetet, ahol a két zenész nem tudta, hogy éppen filmezik őket, viselkedésük pedig mindent elárult!
A videón a BSW frontembere látható, ahogy vállán cipeli Bogi táskáját, miközben egymás mellett sétálva mennek Matyi autója felé. Miután a zenész letette Bogi táskáját, udvariasan kinyitotta neki az ajtót is, ezután pedig elhajtottak.
Vége a titkolózásnak!
A videó felkerülése után, hamar a felkapott listára került, a BSW és Nagy Bogi rajongói pedig azonnal beszélni kezdtek a témáról. Követőik szerint a videó mindent elárul a két zenész viszonyáról, hiszen akkor is romantikusan bánnak egymással, amikor nem tudják, hogy veszik őket a kamerák.
Egyesek úgy gondolják Nagy Bogi válása után került egymáshoz igazán közel a két énekes, a hónapok óta tartó találgatások pedig már nem tarthatnak sokáig, hiszen szemmel láthatóan egyre nehezebb titokban tartani a kettejük között tomboló kémiát. Mások azonban kételkednek a románcban. A Reddit oldalán többen is arról írtak, hogy úgy tűnik a videón pusztán egy színjátékot láthatunk, a két zenészt a valóságban pedig nem fűzi össze romantikus szál.
Egy kép többet mond minden szónál
A napokban Matyi egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben tett közzé egy fotót, amelyen Bogival kettesben láthatók egy kilátó tetején, naplementekor. A kép hangulata szívbe markolóan romantikus, nem hagy sok kétséget a kapcsolatuk jellegét illetően. A fotóhoz semmilyen kísérőszöveget nem fűztek, sem dalpromóciót, sem stúdiós hashtaget. A képet Bogi is megosztotta közösségi oldalán, a követőik szerint pedig ez a vallomás többet ért bármilyen közleménynél – írja a Bors.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre