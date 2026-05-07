Vége a vitának: a Jóbarátok sztárja elárulta, mi történt valójában Ross és Rachel között

Lisa Kudrow megosztotta valódi érzéseit a Jóbarátok egyik legvitatottabb történetszálában. Vajon Ross és Rachel tényleg szakítottak egy időre?

Megválaszolták a Jóbarátok egyik legnagyobb kérdését

A színésznő, aki Phoebe Buffay szerepét játszotta a híres sorozatban, egy olyan történetszálról beszélt, amely évek óta megosztja a rajongókat: Ross (David Schwimmer) és Rachel (Jennifer Aniston) „szakítottunk egy időre” jelenetéről. A rajongói megosztottság középpontjában az áll, hogy vajon Rossnak igaza volt-e, amikor ágyba bújt a fénymásolóboltban dolgozó Chloéval, miután ragaszkodott ahhoz, hogy azt hitte, ő és Rachel szakítottak egy időre.

A 62 éves Kudrow megosztotta véleményét a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon hétfői epizódjában, bár bevallotta, hogy félt felhozni a megosztó témát. „Mi a véleményed? Szüneten voltak?” – kérdezte Fallon, amire a színésznő így válaszolt: „Hát, nem. De ez már túlmutat azon, hogy szakítás volt‑e vagy sem. Ross egyszerűen rossz barát volt.” A sztár meglepődött, amikor a rajongók megtapsolták a válaszát: „Ó, egyetértesz! Ó, jobban érzem magam. Köszönöm. Köszönöm ezt. Köszönöm mindannyiótoknak.”

Úgy öt éve volt a reunion… és mindannyian teljesen úgy voltunk vele, hogy szakítottak egy időre. Meg hogy Rachel, az a hisztis sárkány, nem engedi, hogy a pasija mással feküdjön le, és még csak nem is akar kibékülni.

– idézte fel Kudrow.

„Nem kellett volna újra összejönnie vele, mert szörnyű volt” – tette hozzá. „Számomra ez olyan, mintha nem érdekelne, hogy három másik nővel feküdt le vagy eggyel sem. Volt egy munkahelyi válságod, ezért néhány éjszakára nem voltál elérhető, és ő kiborult. És te csak annyit mondasz: Hűha!”

Amikor Fallon megkérdezte tőle, hogy Schwimmer tudatában volt-e annak, hogy szerinte a karaktere egy szörnyű barát, Kudrow hallgatott, amire a műsorvezető tréfásan válaszolt: „Most már tudja.”

Schwimmer egészen másképp látta a helyzetet, amikor 2020-ban Fallonnal beszélt. „Ez nem is kérdés” – mondta, hozzátéve: „Szüneten voltak.” Eközben 2022-ben Aniston egy reklámban kijelentette: „Egyáltalán nem voltunk szüneten” – írta a Page Six.