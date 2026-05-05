Kamerák előtt tárta fel Lékai-Kiss Ramóna elhallgatott félelmét Danny Blue

Lékai-Kiss Ramóna számos szerepben bizonyított már a nyilvánosság előtt. Ám most egy, a korábbiaktól egészen más helyzetben találta magát Danny Blue társaságában. Nem egy interjú, nem egy megszokott beszélgetés – hanem egy olyan szituáció, ami még a népszerű műsorvezetőt is váratlanul érte. A felvétel során egy olyan belső félelem került felszínre, amelyről Ramóna – saját bevallása szerint – korábban még senkinek sem beszélt. A stúdióban néhány másodpercre mindenki elcsendesedett miközben Ramóna a könnyeivel küszködött.

Különleges pillanat: Lékai-Kiss Ramóna elhallgatott félelmét kamerák előtt tárta fel Danny Blue, a magyar mentalista (Fotó: Danny Blue)

Lékai Kiss Ramóna Danny Blue kapcsán: itt most valami egészen más történt

Vannak dolgok, amiket még magunk előtt sem fogalmazunk meg. Amíg valaki rá nem mutat

– hangzik el a műsorban Dannytől. Ez a jelenet nem csak egy televíziós pillanat. Sokkal inkább egy ritka helyzet, amikor egy ismert ember nem szerepet játszik – hanem valóban megmutat valamit önmagából. „Nagyon sokszor láttam már Danny-t, amint másokat ámulatba ejt, de itt most valami egészen más történt” – nyilatkozta Ramóna.

A Tudatfeletti első epizódja így nemcsak egy különleges kísérlet, hanem egy erős, személyes történet is. Az adásban továbbá Kiss László csillagász, illetve a Six musical két népszerű énekesnője: Horányi Juli és Singh Viki is tátott szájjal tapasztalta meg, amit Danny Blue velük tett.

Fotó: Danny Blue

Az első adás május 9-én, szombaton 10:40-kor indul, és 6 héten át lesz látható a TV2 és a SUPERTV2 műsorán.