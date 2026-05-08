Ultracuki: 10 éves lett Csobot Adél kisfia, Nátán

Csobot Adél és Istenes Bence családjában most igazán különleges alkalmat ünnepeltek, betöltötte a 10. életévét kisfiuk, Nátán. Az énekesnő megható üzenettel köszöntötte fel gyermekét a közösségi oldalán, és néhány ritka pillanatot is megmutatott a születésnapi ünneplésből.

Csobot Adél és Istenes Bence kétszeres szülő (Fotó: Szabolcs László)

Csobot Adél aranyos képeket osztott meg az ünneplésről

Nehéz elhinni, de már tíz éve annak, hogy Adél anyuka lett. A rajongók szemében még mindig ugyanaz a fiatalos és energikus sztár, akit évekkel ezelőtt megismertek a képernyőn, most pedig már egy tízéves kisfiú büszke édesanyja.

10 év telt el azóta, hogy édesanya lettem?! (Azért az gombócból is sok!) Élj soká boldogan, édes Nátánom! Felfoghatatlanul gyorsan repül az idő, csak kapkodom a fejem és közben próbálom ebben a száguldásban néha megkeresni saját magam.

– írta Csobot Adél a közösségi oldalán. Bár a sztárpár továbbra is óvja gyermekei magánéletét, Adél ezúttal néhány Instagram-fotó erejéig bepillantást engedett a családi ünneplésbe. Kisfiáról továbbra sem mutatott teljes képet, ám a születésnapi zsúr hangulatából így is kaptak egy kis ízelítőt a követők. A parti egyik legnagyobb attrakciója kétségkívül a látványos, Harry Potter-tematikájú torta volt, amely azonnal elvarázsolta a rajongókat.

A képsorozat utolsó fotóján Adél és Bence látható, amint a szabadban pihen egymás mellett, boldogan mosolyogva. A kommentelők azonnal elárasztották az oldalt kedves üzenetekkel, és sorra kívántak boldog születésnapot a kis Nátánnak.