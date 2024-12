Istenes Bence már biztos, hogy 100 ezer dollárért bokszolhat

A férfi nehézsúly kategóriában Bernáth István és Kiss Levente csapott össze, és annak ellenére, hogy a versenyzők magasságát, súlyát, korát és tapasztalatát tekintve nagy különbségek vannak, ez a ringben nem mutatkozott meg.

Kiss Levente, aki Erdei Zsolt tanítványa, mindössze 22 éves, majd egy fejjel alacsonyabb és 20 kilóval könnyebb, mint ellenfele.

Az első menetben még csak méregették egymást, kivártak, lényegesen kevesebb ütést mértek a másikra, ám a találkozó második felére már sorjáztak a pofonok. Kiss jóval dinamikusabban mozgott, és ez kellett is ahhoz, hogy el tudja kerülni Bernáth hatalmas ütéseit. Kiss lábbal jobban bírta a mérkőzés ezen szakaszát, sokszor eltáncolt ellenfele elől, majd gyors visszatámadásokkal szurkált oda Bernáthnak. Aki meg mintha csak edzőmeccsen lenne, mosolyogva fogadta ezeket a próbálkozásokat.

De ezzel a pontozóbírókat nem tudta megvezetni, hiszen a több és pontosabb ütések miatt egyhangú pontozással Kiss Leventének ítélték oda a győzelmet, amit Bernáth fejcsóválva fogadott. Még a 10 ezer dolláros nyereményről szóló oklevelet sem vette át a ringlányoktól, a szakmai stábjának egyik tagja fogta meg az erről szóló elismervényt.







Istenes az emberére akadt

Az este utolsó, és talán legjobban várt mérkőzése a celeb férfi középsúly kategóriában Istenes Bence és a szlovák Samuel Miskov találkozója volt. Az első meccsükön mindketten technikai KO-val küldték haza ellenfelüket. A nézők előzetesen 92,2 százalékban a magyar műsorvezetőnek ítélték a győzelmet, így szinte felrobbant az aréna, amikor belépett a ringbe.



Az első menetben Istenes még sokkal inkább felmérte ellenfelét, akinek így több pontos találata volt. A szlovák még a második menetben is próbálta sarokba szorítani a magyar műsorvezetőt, folyamatosan sorozta az ütésekkel. A diósgyőri Aréna közönsége még szurkolni is elfelejtett ezekben a másodpercekben. De aztán a száját, szemét kezével takaró Csoboth Adél körül álló szurkolók beindították az „Istenes, Istenes” kórust, és talán ettől Bence is magára talált és az utolsó másodpercekben beindította a rakétákat.