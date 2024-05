Hoppá! Csobot Adél kizárta éjszakára a lakásból Istenes Bencét

A népszerű sztárpár, Csobot Adél és Istenes Bence kapcsolata, saját bevallásuk szerint, igazi érzelmi hullámvasút. S bár nagyon szeretik egymást, és harmóniában nevelik gyermekeiket, sosem titkolták, hogy több hullámvölgy is volt már közös életükben.

Csobot Adél és Istenes Bence kapcsolatában több hullámvölgy volt már (Fotó: Szabolcs László)

Kizárta férjét a lakásból Csobot Adél

Már 10 éve, hogy egy párt alkot a gyönyörű énekesnő és a népszerű műsorvezető. Csobot Adél és Istenes Bence nem házasodott hivatalosan össze, de együtt szeretnének megöregedni. Igaz, nagyon temperamentumos, olaszos a kapcsolatuk, volt már, hogy szét is mentek, de mindig visszataláltak egymáshoz. Bence nemrég azt nyilatkozta, hogy mostanra már nagyon megismerték egymást, értik egymást, így sokkal kevesebb a vita, mint szerelmük elején. Azt sem tagadták sosem, hogy a most 8 éves Nátán és a 6 éves Ádin nevelése bizony szintén próbára tette egy időben a kapcsolatukat. Ám mostanra tényleg úgy tűnik, hogy összeértek, nemrég Balin jártak családostól. Adél korábban utazott ki — ugyanis részt vett több buddhista szertartáson —, Bence pedig később érkezett a gyerekekkel. Ám onnantól, hogy egyesült a család, ment a móka és kacagás, a büszke férj még Adél tangás fenekéről is posztolt képet.

Utána pedig az új, balatoni házukba mentek haza, amit tavaly vettek, és együtt újítottak fel. Az álomotthon bár később készült el, mint az tervben volt, de olyan lett, mint amilyet megálmodtak.

A csodaházról a páros többször is posztolt, most pedig az énekesnő TikTok-videójából az is kiderült, hogy Adél korábban többször kizárta éjszakára a férjét.

Az előző lakásban konkrétan volt több olyan eset is, amikor Adél elaludt este, és jobbik esetben az volt, hogy kopogtam, dörömböltem, és egyszer csak kinyitotta. DE olyan is volt többször, hogy konkrétan el kellett mennem az irodába aludni, mert nem ébredt fel, és nem tudtam bejutni.

— mesélte el Istenes Bence felesége oldalán.