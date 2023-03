"Derüljön ki az igazság!" - Istenes Bence és Csobot Adél együtt jelentették be a végleges döntést – videó

Egy ideje találgatnak a rajongók, hogy vajon miden rendben van-e Istenes Bence és Csobot Adél kapcsolatában, ugyanis már jó ideje nem tettek ki közös képet. Azt persze tudnunk kell, hogy a pár nem szereti a nagyvilág előtt élni a magánéletét: bár mindketten nagyon híresek, ami csak rájuk tartozik, azt meg is tartják maguknak. Így például gyermekeiket sem szokták mutogatni a médiának, mert azt szeretnék, hogy normális gyerekkoruk legyen.

Bejelentették: vidékiek lesznek.

Csobot Adél és Istenes Bence kép nélküli időszakának tehát nem az az oka, hogy problémák vannak közöttük, hanem egyszerűen az, hogy sok dolguk volt. Legújabb vlogukból pedig az is kiderült, hogy mi foglalta le őket ennyire. Elmondták ugyanis, hogy már hosszú ideje érlelődik bennük a gondolat, hogy el kellene költözniük Budapestről. Nagyon csábítja őket a vidék, és azon gondolkodtak, hogy le kellene költözni. Most pedig meg is hozták a döntést.

Nagy lépésre szántuk el magunkat. Már nagyon régóta kacérkodunk ezzel a gondolattal. Konkrétan az elmúlt években, tehát nem hónapokról beszélünk. Ugyanis mi nagyon szeretjük a vidéki létet, a vidéki embereket, a vidéki emberek lelkületét, ezeket az energiákat, amik vidéken vannak

– mondta Istenes Bence. Csobot Adél azt is hozzátette, hogy a gyermekeiknek is jobb lesz, ha a vidék nyugalmában nőhetnek fel, és gondtalanul játszhatnak a szabadban.

Egy ideig egyébként Németországban éltek, most pedig bejelentették: a Balaton-felvidékre fognak költözni, döntésük pedig olyannyira végleges, hogy már meg is vásárolták a házat.