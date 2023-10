„Végre költözünk…” – less be Istenes Bence és Csobot Adél új otthonába!

Istenes Bence és Csobot Adél még márciusban jelentette be az örömhírt: a Balaton-felvidéken rátaláltak az álomotthonukra. A házaspár úgy döntött, a beköltözésük előtt teljes egészében átalakítja a megvásárolt házat, ám jobban elhúzódtak a dolgok, mint ahogy azt gondolták. Bence és Adél eredetileg úgy tervezte, hogy augusztusban veszik birtokba a csodálatos házukat, ám erre még sokat kellett várniuk.

Nehéz időszak van mögöttük, de talán most már tudnak örülni a változásnak Fotó: Szabolcs László

"El sem hisszük, hogy eljött ez a nap..."

Ha épp nem betont törtek, akkor festettek, pakoltak. A sztárpár házának alakulását a YouTube-csatornájukon mindenki figyelemmel kísérheti, legújabb epizódjukban pedig a gyönyörű otthonukat belülről is megmutatták, és egy örömhírről is beszámoltak.

„El sem hisszük, hogy eljött ez a nap... végre költözünk."

Nagyon kemény hónapok vannak mögöttünk. Tudtuk, hogy kemény lesz, de azt nem, hogy ennyire. A jó hír, hogy horror sztorink nem volt, de így is rendesen próbára tette az idegeinket az élet.

"Az augusztusi átadás sajnos nem jött össze, ahhoz túl komplex egy ilyen építkezés és 4 hónap alatt fizikailag lehetetlen mindent megcsinálni, erre már mi is rájöttünk. Az albiból ugyan kiköltöztünk augusztusban és a cuccainkat átvittük a házba, de beköltözni ekkor még sajnos nem tudtunk. Hogy ezután hogyan folytatódott az életünk, az a következő részből kiderül…” – írta az Instagram-oldalán Bence. Ugyan már a holmik ott vannak, de még mindig van néhány feladat, amire megvalósításra vár.

Megérkeztünk az első adag cuccal, megérkezett az első teherautó.

"Egyrészt kipakoljuk értelemszerűen a cuccokat a teherautóból. Illetve itt van még egy csomó munkás, és a parkettások, nekik is segítünk még, hogy a pakettázást is minél előbb befejezzük. Ez történik most” – magyarázta Bence.

Félresikerült karácsony

A videóban azt is figyelemmel kísérhetjük, amikor az énekesnő is munkába állt. Noha a mikrofont nem cseréli le csiszológépre, Adél beöltözött, zajvédőt rakott a fejére, és a hatalmas géppel segítette a parkettázó szakember munkáját. Néhány perccel később a végeredményt is megmutatták, tény, hogy sok-sok munka, áldozat és energia van benne, de gyönyörű otthont varázsoltak maguknak. A videó zárásaképpen pedig egy félresikerült történetet is megosztottak.

„Nálunk például az albérletben karácsonykor csillagszóróztunk, mondtam Adélnak, hogy „ne, mert szét fog menni” a parketta, mire ő, hogy a hangulatot ne rontsam el. Fogta, és nem tudom hány helyen égett ki a padló” – zárul a felvétel a műsorvezető szavaival.