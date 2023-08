Mi történt? Feljelentették Csobot Adélt és Istenes Bencét

Eddig kétlaki életet élt Istenes Bence és Csobot Adél, gyermekeikkel hol Németországban, hol Magyarországon laktak. A népszerű sztárpár azonban megelégelte az állandó utazgatást, szerettek volna egy mindennel felszerelt családi fészket, ezért itthon vidéki házat kerestek. Pár hónappal ezelőtt hatalmas boldogsággal jelentették be, hogy megtalálták álmaik otthonát a Balaton-felvidéken. Az első látásra szerelem-házat azóta folyamatosan újítják fel, szépítik, mert a tervek szerint még fiaik iskolakezdése előtt be szeretnének költözni. Legújabb videójukban megmutatták követőiknek, hogyan állnak, és az is kiderült: valaki feljelentette őket.

Még csak építkeznek, máris feljelentették Csobot Adélékat – Fotó: Facebook

Ettől lefagyott a mosoly Csobot Adélék arcáról

Nagyon izgalmas időszakot él Istenes Bence és gyönyörű párja, hónapok óta építgetik, szépítgetik nemrég vásárolt Balaton-felvidéki házukat. Csobot Adél hatalmas elánnal vetette bele magát a nyílászárók, festékek, bútorok válogatásába, alig várja, hogy családjuk végre beköltözzön az álomotthonba. A sztárpár boldogságát azonban nemrég egy feljelentés árnyékolta be.

„Ez nekem egyszerűen nem fér bele a fejembe, hogy ez hogyan történhet meg” – kezdte videójukban Istenes Bence.