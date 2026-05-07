Meglepő titokról rántotta le a leplet Bochkor Gábor: „Ezzel indítottam el a Bon-Bon karrierjét”

Május 16-án kerül sor a Bon-Bon 30. születésnapi koncertjére, amire a duó tagjai, Szolnoki Péter és Török Tamás már gőzerővel készülnek. A két zenész ennek kapcsán a Retro Rádió reggeli műsorában beszélgetett Bochkor Gáborral, aki így nem csak azt árulta el, hogy melyik az az ikonikus sláger, ami több mint 20 éve felidegesíti, akármikor meghallja, de azt is, hogy miért gondolja, hogy szerepe volt a Bon-Bon megalakulásában.

Bochkor Gábor fiatalon Frenreisz Károly segítségét kérte, hogy megvegye az első basszusgitárját (Fotó: Szabolcs László)

Bochkor Gábor és Risztov Éva egyetértenek abban, hogy a nagy dobásra készülő Bon-Bon dalai csaknem egytől egyig örökzöld slágerek, és ennek kapcsán a Bochkor műsorvezetői ma fel is hívták a Bon-Bon tagjait. Így a rádiós azonnal megosztotta velük, hogy a Viva España dalszövege már évtizedek óta felidegesíti.

Tegnap hallottam a Viva España-t, ezt mi sokszor játsszuk, és a szövege felbosszantott. Gondolkodtam azon, hogy ezt vajon akkor írták-e még, amikor nem volt kék útlevél, és nem jártak Spanyolországban. Ez egy vágyakozó dal, ahogy ők elképzelték Spanyolországot. Itt van ez a rész, hogy »Nézd itt egy szép bazár, száz múzeummal felér, jó, valóban nem kulturált, de jól jár, aki egyszer betér. És bármit veszel, kávét, vagy szép bőrcipőt, félisten leszel a szomszédok előtt«

– idézte Bochkor.

„De Spanyolországban bazár nincs, és a bőrcipő sem annyira spanyol. És én sokat járok Spanyolországba, szóval az, hogy ezzel azonosítja, egy kulturális sokk volt” – mondta ki a véleményét kíméletlenül.

Török Tamás és Szolnoki Péter már 30 éve zenélnek együtt, amit most egy óriási Bon-Bon koncerttel ünnepelnek meg (Fotó: Archív)

Bochkor Gábor 20 éve félreérti a Bon-Bon slágerét

A rádiós kifakadás után természetesen a tagokat is bekapcsolták, akik elárulták, hogy egy totális félreértésről van szó.

„Én nagyon rég ismerem Spanyolországot, még tinédzserkoromban rokonok is laktak kint, tehát én spanyolul is perfektül beszélek, és ez tulajdonképpen a magyar turistákról szól, annak a karikatúrája. Ha ez nem jött ki a szövegből, azt egy picit sajnálom, de ez lehetne akár Törökország, Nigéria, vagy bárhol járunk, így viselkednek” – magyarázta meg Török Tamás basszusgitáros.

Amikor ez kijött ez a dal, akkor Bochi ugyanígy fel volt háborodva ezen a dalon, és akkor már betelefonáltam neki, és egyszer elmagyaráztam, hogy miről szól ez a dal. De úgy látszik, elfelejtette

– csatlakozott be Szolnoki Péter énekes is.