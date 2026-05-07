Meglepő titokról rántotta le a leplet Bochkor Gábor: „Ezzel indítottam el a Bon-Bon karrierjét”
Hatalmas születésnapi koncertre készül a Bon-Bon együttes, amiről ma reggel a Retro Rádióban meséltek. Bochkor Gábor ennek kapcsán egy eddig sosem hallott sztorit is elmesélt, ami szerinte nagyban hozzájárult a zenekar megalakulásához.
Május 16-án kerül sor a Bon-Bon 30. születésnapi koncertjére, amire a duó tagjai, Szolnoki Péter és Török Tamás már gőzerővel készülnek. A két zenész ennek kapcsán a Retro Rádió reggeli műsorában beszélgetett Bochkor Gáborral, aki így nem csak azt árulta el, hogy melyik az az ikonikus sláger, ami több mint 20 éve felidegesíti, akármikor meghallja, de azt is, hogy miért gondolja, hogy szerepe volt a Bon-Bon megalakulásában.
Bochkor Gábor és Risztov Éva egyetértenek abban, hogy a nagy dobásra készülő Bon-Bon dalai csaknem egytől egyig örökzöld slágerek, és ennek kapcsán a Bochkor műsorvezetői ma fel is hívták a Bon-Bon tagjait. Így a rádiós azonnal megosztotta velük, hogy a Viva España dalszövege már évtizedek óta felidegesíti.
Tegnap hallottam a Viva España-t, ezt mi sokszor játsszuk, és a szövege felbosszantott. Gondolkodtam azon, hogy ezt vajon akkor írták-e még, amikor nem volt kék útlevél, és nem jártak Spanyolországban. Ez egy vágyakozó dal, ahogy ők elképzelték Spanyolországot. Itt van ez a rész, hogy »Nézd itt egy szép bazár, száz múzeummal felér, jó, valóban nem kulturált, de jól jár, aki egyszer betér. És bármit veszel, kávét, vagy szép bőrcipőt, félisten leszel a szomszédok előtt«
– idézte Bochkor.
„De Spanyolországban bazár nincs, és a bőrcipő sem annyira spanyol. És én sokat járok Spanyolországba, szóval az, hogy ezzel azonosítja, egy kulturális sokk volt” – mondta ki a véleményét kíméletlenül.
Bochkor Gábor 20 éve félreérti a Bon-Bon slágerét
A rádiós kifakadás után természetesen a tagokat is bekapcsolták, akik elárulták, hogy egy totális félreértésről van szó.
„Én nagyon rég ismerem Spanyolországot, még tinédzserkoromban rokonok is laktak kint, tehát én spanyolul is perfektül beszélek, és ez tulajdonképpen a magyar turistákról szól, annak a karikatúrája. Ha ez nem jött ki a szövegből, azt egy picit sajnálom, de ez lehetne akár Törökország, Nigéria, vagy bárhol járunk, így viselkednek” – magyarázta meg Török Tamás basszusgitáros.
Amikor ez kijött ez a dal, akkor Bochi ugyanígy fel volt háborodva ezen a dalon, és akkor már betelefonáltam neki, és egyszer elmagyaráztam, hogy miről szól ez a dal. De úgy látszik, elfelejtette
– csatlakozott be Szolnoki Péter énekes is.
„Tényleg elfelejtettem, de Peti, tényleg igazad van, erről már akkor beszéltünk, 20 éve” – ismerte el a rádiós.
Bochkor Gábor miatt jött létre a Bon-Bon?
Ez persze nem az egyetlen kapcsolódási pont a duó és Bochkor között, ugyanis saját véleménye szerint neki komoly szerepe volt a megalakulásukban.
„Tomit még régebb óta ismerem, azt hiszem, hogy középiskolás korunkból, bár azt nem mondom el pontosan, hogy melyik családnál találkoztunk sokszor. De a lényeg, hogy én neked adtam el az első basszusgitáromat. Ezt a gitárt én egy bizományi áruházban találtam, és akkor én rajongóként kapcsolatban álltam Frenreisz Karesszal. És mivel ez nekem is egy nagy befektetés volt, megkértem, hogy jöjjön már el velem, nézzen rá, hogy érdemes-e megvenni” – idézte fel.
Megnézte, kézbe vette, és azt mondta, hogy ezért a pénzért ez a gitár rendben van. Szóval ennek ez a sztorija, amit utána te megvettél, és ezzel indítottam el a Bon-Bon karrierjét
– tette még hozzá viccelődve Gábor.
