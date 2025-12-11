„Torokszorító pillanat” – Könnyekig hatódott! Sosem hallott részletek Szolnoki Péter lányának esküvőjéről

Igazi apa-lánya szeretet van a népszerű énekes és legidősebb gyermeke közt. Boglárka ráadásul Szolnoki Péter egyetlen lánya, aki mindig mindenben számíthatott apukájára, természetesen az esküvőjén is.

Szolnoki Péter párja és volt felesége jóban vannak egymással (Fotó: MEDIAWORKS)

Szolnoki Péter lánya esküvőjét nem bírta ki könnyek nélkül

A Bon-Bon együttes alapító tagja nyáron adta férjez egyetlen lányát, Boglárkát. Szolnoki Péter akkor büszkén mutatott egy fotót a rajongóknak, ahogy lányát kíséri az oltárhoz.

„Apa maradok majd, mert ez örökké tart, akkor is, hogyha nagy leszel. Tied az út. Tudom, egyszer majd rálépsz. Valami már sosem múlhat el.”

– idézett akkor a bejegyzésében az énekes saját, Gyermekeimnek című dalából.

A Bon-Bon-musicalpremierre készülő előadó nem is titkolja, az egész szertartás alatt meg volt illetődve.

„Nagyon megható volt az egész, az nem is volt kérdés, hogy én kísérem-e az oltárhoz, hogy én adom-e át a szerelmének” – mesélte a Metropolnak Szolnoki Péter.

Bogi megkért rá, hogy írjak nekik saját bevonulózenét, egy szép, szimfonikus zene lett. Így már az első percek is meghatóak voltak, mert annak a végén megszólal a Köszönöm, hogy vagy nekem című dalunk, amit éppen neki írtam, amikor ő született. Arra is megkért, hogy mondjak beszédet a lakodalomban, azt otthon titokban többször elgyakoroltam, hogy ne sírjam el magam majd ott a lagzin. Szóval készültem rá nagyon lelkileg, de nem tagadom, még így is volt néhány torokszorító pillanat, amikor megbicsaklott a hangom!

Szolnoki Péter gyerekei közül Bogi a legidősebb (Fotó: Facebook/Szolnoki Péter)

Vágyik már az unokázásra

A zenész – akinek munkásságát nemrég Heves vármegye Prima-díjjal ismerték el – azt mondja, boldoggá teszi a tudat, hogy lányát jó kezekben tudhatja.

„Nagyon cukik, jó látni kettőjüket, ahogy emelik fel egymást, hogy ennyire egyeznek, nagyon drukkolok nekik! És az a helyzet, hogy én már régen látom nagypapaként, teljesen felkészültem erre a szerepre, most már csak rajtuk múlik!”