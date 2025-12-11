„Torokszorító pillanat” – Könnyekig hatódott! Sosem hallott részletek Szolnoki Péter lányának esküvőjéről
A Bon-Bon együttes énekese rajongással szereti egyetlen lánygyermekét, Boglárkát. Szolnoki Péter nyáron maga kísérte oltárhoz lányát, sőt tósztot is mondott, ami nem volt számára könnyű feladat.
Igazi apa-lánya szeretet van a népszerű énekes és legidősebb gyermeke közt. Boglárka ráadásul Szolnoki Péter egyetlen lánya, aki mindig mindenben számíthatott apukájára, természetesen az esküvőjén is.
Szolnoki Péter lánya esküvőjét nem bírta ki könnyek nélkül
A Bon-Bon együttes alapító tagja nyáron adta férjez egyetlen lányát, Boglárkát. Szolnoki Péter akkor büszkén mutatott egy fotót a rajongóknak, ahogy lányát kíséri az oltárhoz.
„Apa maradok majd, mert ez örökké tart, akkor is, hogyha nagy leszel. Tied az út. Tudom, egyszer majd rálépsz. Valami már sosem múlhat el.”
– idézett akkor a bejegyzésében az énekes saját, Gyermekeimnek című dalából.
A Bon-Bon-musicalpremierre készülő előadó nem is titkolja, az egész szertartás alatt meg volt illetődve.
„Nagyon megható volt az egész, az nem is volt kérdés, hogy én kísérem-e az oltárhoz, hogy én adom-e át a szerelmének” – mesélte a Metropolnak Szolnoki Péter.
Bogi megkért rá, hogy írjak nekik saját bevonulózenét, egy szép, szimfonikus zene lett. Így már az első percek is meghatóak voltak, mert annak a végén megszólal a Köszönöm, hogy vagy nekem című dalunk, amit éppen neki írtam, amikor ő született. Arra is megkért, hogy mondjak beszédet a lakodalomban, azt otthon titokban többször elgyakoroltam, hogy ne sírjam el magam majd ott a lagzin. Szóval készültem rá nagyon lelkileg, de nem tagadom, még így is volt néhány torokszorító pillanat, amikor megbicsaklott a hangom!
Vágyik már az unokázásra
A zenész – akinek munkásságát nemrég Heves vármegye Prima-díjjal ismerték el – azt mondja, boldoggá teszi a tudat, hogy lányát jó kezekben tudhatja.
„Nagyon cukik, jó látni kettőjüket, ahogy emelik fel egymást, hogy ennyire egyeznek, nagyon drukkolok nekik! És az a helyzet, hogy én már régen látom nagypapaként, teljesen felkészültem erre a szerepre, most már csak rajtuk múlik!”
