Több tízmillió dolláros csalás áldozata lett a Vámpírnaplók sztárja
Elárulta, hogyan győzte le hatalmas adósságát. A Vámpírnaplók sztárja őszintén vallott élete legnagyobb kudarcáról.
Miután a 2000-es évek két legnagyobb tévésorozatában, a Vámpírnaplókban és a Lostban játszott főszerepet, megbocsátható, ha azt gondoljuk, hogy Ian Somerhalder az utolsó ember, akinek súlyos adósságok miatt kell aggódnia. Mégis pontosan ezt kellett tennie a tapasztalt színésznek, aki 2019-ben vonult vissza a szakmából, amikor őt és feleségét, Nikki Reed-et nyolc számjegyű adósság terhelte, miután üzleti vállalkozásaik nem igazán jöttek össze.
A Vámpírnaplók sztárja elárulta, hogyan bukott el mindent
Hét évvel ezelőtt visszavonultam a színészkedéstől
– mondta Ian Somerhalder az E! Newsnak április 28-án, kedden.
„Elhagytam egy őrülten jövedelmező televíziós karriert, miután pénzügyi zűrzavarba kerültem egy olyan vállalkozás felépítése miatt, amelyet nem építettem fel megfelelően. A csalás miatt pedig a feleségemmel együtt nyolc számjegyű adósságba kerültünk.”
A sztár elismerte, hogy ebből a helyzetből különösen nehéz volt kimászni, de feleségének, Nikki-nek tulajdonította, hogy döntő szerepet játszott talpra állásukban.
„De Nikki-vel sikerült. Tudja, ő tényleg kialkudta nekünk a kilépést ebből az üzletből, de eladtunk házakat, festményeket, autókat, órákat, mindent.”
Nem az első alkalom, hogy Ian Somerhalder felesége szerepéről beszél az életének rendbetételében, hiszen korábban egy Instagram-bejegyzésben így áradozott róla:
„Ez a nő úgy döntött, hogy nem akarja nézni, ahogy a férje tönkreteszi a testét, elméjét és lelkét, ezért összeszedte magát, és a mélyponton állva összeállított egy csapatot, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, és kiutat találjon. Az életét annak szentelte, hogy kihúzzon abból a zűrzavarból, és ez közben majdnem megölte.”
A pár pénzügyi gondjainak nagy része egy katasztrofális üzleti vállalkozásból eredt, amelynek során a pár csalás áldozatává vált. Mielőtt kapcsolatba került az Alkonyat színésznőjével, Ian Somerhalder létrehozott egy tiszta energiával foglalkozó vállalatot, és jövedelmének hatalmas részét fektette be az üzletbe, miközben még a Vámpírnaplókban is dolgozott.
Mégis, nagy reményei és őszinte vágya ellenére, hogy a vállalkozás sikeres legyen, elmondása szerint a dolgok hamarosan rosszul alakultak a vállalaton belüli kapzsiság és csalás, valamint legnagyobb ügyfelük csalárd tevékenységei miatt. Az akkori olaj- és gázipar ideiglenes összeomlása szintén romba döntötte a vállalkozás kilátásait, ez végül azt jelentette, hogy olyan ígéreteket tett a hitelezőknek, amelyeket valójában nem tudott teljesíteni – számolt be róla az Unilad.
