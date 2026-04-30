Több tízmillió dolláros csalás áldozata lett a Vámpírnaplók sztárja

Elárulta, hogyan győzte le hatalmas adósságát. A Vámpírnaplók sztárja őszintén vallott élete legnagyobb kudarcáról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.30. 17:30
ian somerhalder vámpírnaplók sztárja vámpírnaplók csalás

Miután a 2000-es évek két legnagyobb tévésorozatában, a Vámpírnaplókban és a Lostban játszott főszerepet, megbocsátható, ha azt gondoljuk, hogy Ian Somerhalder az utolsó ember, akinek súlyos adósságok miatt kell aggódnia. Mégis pontosan ezt kellett tennie a tapasztalt színésznek, aki 2019-ben vonult vissza a szakmából, amikor őt és feleségét, Nikki Reed-et nyolc számjegyű adósság terhelte, miután üzleti vállalkozásaik nem igazán jöttek össze.

A Vámpírnaplók szívtiprója kitálalt a vagyonát felemésztő üzleti bukásról – Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A Vámpírnaplók sztárja elárulta, hogyan bukott el mindent

Hét évvel ezelőtt visszavonultam a színészkedéstől

– mondta Ian Somerhalder az E! Newsnak április 28-án, kedden.

„Elhagytam egy őrülten jövedelmező televíziós karriert, miután pénzügyi zűrzavarba kerültem egy olyan vállalkozás felépítése miatt, amelyet nem építettem fel megfelelően. A csalás miatt pedig a feleségemmel együtt nyolc számjegyű adósságba kerültünk.”

A sztár elismerte, hogy ebből a helyzetből különösen nehéz volt kimászni, de feleségének, Nikki-nek tulajdonította, hogy döntő szerepet játszott talpra állásukban.

„De Nikki-vel sikerült. Tudja, ő tényleg kialkudta nekünk a kilépést ebből az üzletből, de eladtunk házakat, festményeket, autókat, órákat, mindent.”

Nem az első alkalom, hogy Ian Somerhalder felesége szerepéről beszél az életének rendbetételében, hiszen korábban egy Instagram-bejegyzésben így áradozott róla:

„Ez a nő úgy döntött, hogy nem akarja nézni, ahogy a férje tönkreteszi a testét, elméjét és lelkét, ezért összeszedte magát, és a mélyponton állva összeállított egy csapatot, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, és kiutat találjon. Az életét annak szentelte, hogy kihúzzon abból a zűrzavarból, és ez közben majdnem megölte.”

A pár pénzügyi gondjainak nagy része egy katasztrofális üzleti vállalkozásból eredt, amelynek során a pár csalás áldozatává vált. Mielőtt kapcsolatba került az Alkonyat színésznőjével, Ian Somerhalder létrehozott egy tiszta energiával foglalkozó vállalatot, és jövedelmének hatalmas részét fektette be az üzletbe, miközben még a Vámpírnaplókban is dolgozott. 

Mégis, nagy reményei és őszinte vágya ellenére, hogy a vállalkozás sikeres legyen, elmondása szerint a dolgok hamarosan rosszul alakultak a vállalaton belüli kapzsiság és csalás, valamint legnagyobb ügyfelük csalárd tevékenységei miatt. Az akkori olaj- és gázipar ideiglenes összeomlása szintén romba döntötte a vállalkozás kilátásait, ez végül azt jelentette, hogy olyan ígéreteket tett a hitelezőknek, amelyeket valójában nem tudott teljesíteni – számolt be róla az Unilad.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
