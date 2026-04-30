Több tízmillió dolláros csalás áldozata lett a Vámpírnaplók sztárja

Miután a 2000-es évek két legnagyobb tévésorozatában, a Vámpírnaplókban és a Lostban játszott főszerepet, megbocsátható, ha azt gondoljuk, hogy Ian Somerhalder az utolsó ember, akinek súlyos adósságok miatt kell aggódnia. Mégis pontosan ezt kellett tennie a tapasztalt színésznek, aki 2019-ben vonult vissza a szakmából, amikor őt és feleségét, Nikki Reed-et nyolc számjegyű adósság terhelte, miután üzleti vállalkozásaik nem igazán jöttek össze.

A Vámpírnaplók szívtiprója kitálalt a vagyonát felemésztő üzleti bukásról – Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A Vámpírnaplók sztárja elárulta, hogyan bukott el mindent

Hét évvel ezelőtt visszavonultam a színészkedéstől

– mondta Ian Somerhalder az E! Newsnak április 28-án, kedden.

„Elhagytam egy őrülten jövedelmező televíziós karriert, miután pénzügyi zűrzavarba kerültem egy olyan vállalkozás felépítése miatt, amelyet nem építettem fel megfelelően. A csalás miatt pedig a feleségemmel együtt nyolc számjegyű adósságba kerültünk.”

A sztár elismerte, hogy ebből a helyzetből különösen nehéz volt kimászni, de feleségének, Nikki-nek tulajdonította, hogy döntő szerepet játszott talpra állásukban.

„De Nikki-vel sikerült. Tudja, ő tényleg kialkudta nekünk a kilépést ebből az üzletből, de eladtunk házakat, festményeket, autókat, órákat, mindent.”

Nem az első alkalom, hogy Ian Somerhalder felesége szerepéről beszél az életének rendbetételében, hiszen korábban egy Instagram-bejegyzésben így áradozott róla:

„Ez a nő úgy döntött, hogy nem akarja nézni, ahogy a férje tönkreteszi a testét, elméjét és lelkét, ezért összeszedte magát, és a mélyponton állva összeállított egy csapatot, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, és kiutat találjon. Az életét annak szentelte, hogy kihúzzon abból a zűrzavarból, és ez közben majdnem megölte.”

A pár pénzügyi gondjainak nagy része egy katasztrofális üzleti vállalkozásból eredt, amelynek során a pár csalás áldozatává vált. Mielőtt kapcsolatba került az Alkonyat színésznőjével, Ian Somerhalder létrehozott egy tiszta energiával foglalkozó vállalatot, és jövedelmének hatalmas részét fektette be az üzletbe, miközben még a Vámpírnaplókban is dolgozott.