Tízezer ember előtt sírt és bulizott óriásit a V-Tech

A magyar könnyűzene történetének egyik legmeghatározóbb formációja, a Kecskés Tibor és Bukovszky József alkotta V-Tech egy minden képzeletet felülmúló show-val tért vissza az MVM Dome-ba, ahol több mint tízezer ember énekelte velük a legnagyobb slágereiket. A koncert előtti utolsó percekben a TV2 Tények stábja kísérte el a fiúkat a függöny mögé, ahol kiderült, mi zajlott le bennük a kezdés előtt - írja a Bors.

Így készült a V-Tech a nagy durranásra

A várakozás okozta feszültség szinte tapintható volt a levegőben, mielőtt a fények kialudtak volna az arénában. Kefir és Szamóca arcán az izgalom mellett a mély meghatottság jelei is mutatkoztak, hiszen tudták, valami olyasmi készül, ami örökre beírja magát a hazai poptörténelembe.

Az első szólólemezemen volt egy dal, ami arról szól, hogy én mindig a szívemre hallgatok, nem hallgatok senki másra csak a szívemre. Ezt tanácsolom nektek is, hogy mindig mindenkor hallgassatok a szívetekre. Én megyek a szívem után, menjetek ti is!

- üzent Kefir elegánsan a vasárnapi választások kapcsán a közönségnek az MVM Dome-ban, akit meghatott az óriási tömeg.

Ez életünk pillanata, az egészen biztos. A lelkünket visszük fel a színpadra és kiterítjük mindenkinek

– vallották be egymás szavába vágva a Tények kamerái előtt. Aztán a fiúk azt is elárulták, hogy a látványvilágért és a profi koreográfiáért az Erkel Színház gárdája felelt:

„Egy elképesztően profi csapat van velünk az Erkelből jöttek. Abban is segítettek nekünk mikor, hol kell lennünk ezen a hatalmas színpadon. Akkor lesz jó a buli, ha ilyen dolgokra odafigyelünk.”



