Ahogy közeledünk április 12-éhez, a választás napjához, a közélet szereplői és a hírességek is sorra érzik úgy, hogy nem maradhatnak csendben a partvonalon. Ebben a felfokozott hangulatban minden egyes támogató szó és határozott kiállás felértékelődik, különösen akkor, ha egy olyan emblematikus és őszinte művész emeli fel a szavát, aki nem a csillogó stúdiók világából, hanem a vidék dolgos és tiszta valóságából meríti erejét. A népszerű filmrendező, Szőke András, akit az egész ország a sajátos humoráról és különc, mégis mélyen emberi stílusáról ismer, most minden eddiginél komolyabb hangvételt ütött meg - írja a Bors.

Szőke András rendező őszintén vallott a választásról (Fotó: Mediaworks)

Szőke András Orbán Viktort tartja egyedül alkalmasnak az ország vezetésére

„Nálunk nagyon fontos az odafigyelés, a szeretet, a békesség, meg segítünk egymásnak favágásban” – kezdte gondolatait a rendező, hangsúlyozva, hogy a vidéki lét alapköve az egymásra utaltság és a közösségi szolidaritás. Szőke András számára a választás nem csupán politikai aktus, hanem a folytonosság és a hűség kifejezése is. Felidézte, hogy bár a rendszerváltás óta a lehetőségek száma megnőtt, ő a stabilitás híve maradt:

Én mindig ugyanoda szavaztam. Ha megkérdezik, hogy ezt miért mondom? Azért, mert kérdezték. Én most is a Fideszre és Orbán Viktorra szavazok, aztán megyek fát vágni

– jelentette ki kertelés nélkül.

Ellenzi a háborút

A művész döntése mögött azonban nemcsak a jelen nyugalma, hanem a múlt fájdalmas tanulságai is ott húzódnak. Helytörténeti kutatásai során rengeteg időt töltött katonasírok azonosításával, ami mély nyomot hagyott a lelkében. Pontosan látja a történelmi sormintát: Magyarország számára a háborúk mindig tragédiával végződtek:

Soha nem jöttünk ki jól a háborúkból. Ha háborúk vannak, akkor a nők egyedül maradnak, ha a nők egyedül maradnak, akkor nincsenek gyerekek. Ezért nagyon fontos a biztonságra szavazni

– világított rá a demográfiai és érzelmi összefüggésekre. Ez a hitvallás éles kontrasztban áll a politikai ellenfelek, így a Tisza Párt és a brüsszeli érdekeket képviselő körök törekvéseivel, akiket sokan a háborús eszkaláció és a gazdasági terhek szószólóiként azonosítanak.