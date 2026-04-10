Szőke András: „Most is Orbán Viktorra szavazok!”

A tét nem kisebb, mint a nemzet biztonságának és békéjének megőrzése. Ebben a kiélezett helyzetben szólalt meg a népszerű rendező, Szőke András, aki kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, miért tartja elengedhetetlennek Orbán Viktor és a kormány támogatását.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 14:38
orbán viktor fidesz szőke andrás választás rendező

Ahogy közeledünk április 12-éhez, a választás napjához, a közélet szereplői és a hírességek is sorra érzik úgy, hogy nem maradhatnak csendben a partvonalon. Ebben a felfokozott hangulatban minden egyes támogató szó és határozott kiállás felértékelődik, különösen akkor, ha egy olyan emblematikus és őszinte művész emeli fel a szavát, aki nem a csillogó stúdiók világából, hanem a vidék dolgos és tiszta valóságából meríti erejét. A népszerű filmrendező, Szőke András, akit az egész ország a sajátos humoráról és különc, mégis mélyen emberi stílusáról ismer, most minden eddiginél komolyabb hangvételt ütött meg - írja a Bors. 

Szőke András
Szőke András rendező őszintén vallott a választásról (Fotó: Mediaworks) 

Szőke András Orbán Viktort tartja egyedül alkalmasnak az ország vezetésére

„Nálunk nagyon fontos az odafigyelés, a szeretet, a békesség, meg segítünk egymásnak favágásban” – kezdte gondolatait a rendező, hangsúlyozva, hogy a vidéki lét alapköve az egymásra utaltság és a közösségi szolidaritás. Szőke András számára a választás nem csupán politikai aktus, hanem a folytonosság és a hűség kifejezése is. Felidézte, hogy bár a rendszerváltás óta a lehetőségek száma megnőtt, ő a stabilitás híve maradt:

Én mindig ugyanoda szavaztam. Ha megkérdezik, hogy ezt miért mondom? Azért, mert kérdezték. Én most is a Fideszre és Orbán Viktorra szavazok, aztán megyek fát vágni

 – jelentette ki kertelés nélkül.

Ellenzi a háborút

A művész döntése mögött azonban nemcsak a jelen nyugalma, hanem a múlt fájdalmas tanulságai is ott húzódnak. Helytörténeti kutatásai során rengeteg időt töltött katonasírok azonosításával, ami mély nyomot hagyott a lelkében. Pontosan látja a történelmi sormintát: Magyarország számára a háborúk mindig tragédiával végződtek:

Soha nem jöttünk ki jól a háborúkból. Ha háborúk vannak, akkor a nők egyedül maradnak, ha a nők egyedül maradnak, akkor nincsenek gyerekek. Ezért nagyon fontos a biztonságra szavazni

– világított rá a demográfiai és érzelmi összefüggésekre. Ez a hitvallás éles kontrasztban áll a politikai ellenfelek, így a Tisza Párt és a brüsszeli érdekeket képviselő körök törekvéseivel, akiket sokan a háborús eszkaláció és a gazdasági terhek szószólóiként azonosítanak. 

Nincs helye kockáztatásnak...

Szőke András szerint most nincs helye a kísérletezésnek: a választás április 12-én valójában a háború és a béke közötti választást jelenti. A rendező számára a válasz egyszerű: a biztonság mindennél előbbre való, legyen szó az ország határairól vagy a falu békéjéről.

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu