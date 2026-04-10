Nem lehet félvállról venni: Emilio és Tina szerint Magyar Péter elszólása mindent megváltoztat!

Hatalmas a felháborodás a hazai sztárvilágban, miután egy váratlanul napvilágra került hanganyag alapjaiban rázta meg a közvéleményt. Ebben a feszült hangulatban döntött úgy az ország egyik kedvenc házaspárja, Jellinek Emilio és Tina, hogy nem nézik tovább némán az eseményeket. Úgy érezték, eljött az a pont, ahol a hitelesség és az ország biztonsága fontosabb minden egyéb szempontnál, ezért a nyilvánosság elé álltak Magyar Péter botrányos kijelentése miatt.

Emilio Magyar Péter hangfelvétele mellett nem tudott szó nélkül elmenni...

„Nyilvánosságra került Magyar Péternek egy hangfelvétele, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni” – kezdte az énekes, majd hozzátette: „Miközben eddig azt hallottuk, hogy nincsen háborús veszély, az derült ki, hogy egészen más zajlik a háttérben...”. A kiszivárgott hangfelvételen ugyanis pont az ellenkezőjét mondta Magyar Péter, mint, amit szokott hangoztatni: „G*ci nagy háború lesz”. A döbbenetes és nyers kijelentés után Tina is átvette a szót, aki szerint ez a fajta kettős beszéd a legsúlyosabb morális válságot jelzi:

Aki mást mond nyilvánosan és mást zárt körben, az nem egyszerű ellentmondás, hanem súlyos hitelességi probléma. Az is látszik, hogy kik vannak mögötte, mert ha valaki nem tud nemet mondani, mások döntenek helyette...

– jelentette ki Tina határozottan.

A háború nem játék!

A házaspár egyetértett abban, hogy a háború réme nem játék, és ilyen vészterhes időkben csak a stabil, tapasztalt vezetés jelenthet megoldást. Emilio szerint most nincs helye a kísérletezésnek és a komolytalanságnak:

A háború kérdése nem játék, nem lehet elbagatellizálni, nem lehet félvállról venni. Orbán Viktor az, aki ezt a nemzetközi helyzetet komolyan veszi. Most minden eddiginél komolyabb a tét, április 12-én menjünk el szavazni!

– zárta gondolatait a zenész, akinek szavait a Bors idézte. A sztárpár kiállása egyértelmű üzenet: a zárt ajtók mögött elhangzó jóslat nem maradhat következmények nélkül. A kérdés már csak az, hogyan reagálnak a szavazók erre a botrányra április 12-én.