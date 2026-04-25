Young G felesége: „Nem tudtam tükörbe nézni!” - Videó

A rapper Young G felesége, Rácz-Mészáros Norina nagyon megbánta azt, hogy én kiment Törökországba. Sőt az életem egyik legrosszabb döntésének vallotta.

„Belenéztem a tükörbe és sírtam. Lekapcsolt villany mellett zuhanyoztam, meg ilyenek, mert nem hittem a szememnek, meg nem hittem el ezt az egészet, hogy már megint velem történik ez. Azt éreztem, hogy szét cincáltak, kívülről-belülről” – kezdte megrendítő vallomását Norina a Tényeknek.

Rengeteg szenvedésen ment keresztül Norina. Az egykori modell mellét egy török klinikán kétszer is elrontották. Ezzel pedig, ahogy ő fogalmazott: visszafordíthatatlan sebeket okoztak neki, nemcsak a testén, hanem a lelkében is. Ráadásul mindez az után történt, hogy Norinánál öt évvel ezelőtt méhnyakrákot diagnosztizáltak. Mint ismert, a betegsége a terhessége alatt derült ki. Azóta Norina már jobban van, egy magyar szakember vissza adta számára a magabiztosságot.

Rácz-Mészáros Norina kislánya így élte meg a történteket

„Két napig Rebeka nem jött be hozzám a szobába. A gyerekszobába voltam egyébként. De utána már megszokta, meg mondta, hogy anyára vigyázok, meg anya nemsokára jobban lesz, meg anya már nem félek, bocsi, hogy féltem. Nagyon aranyos volt, úgyhogy tényleg felfogta, meg tényleg ők tudják, hogy mi történik” - mesélte Rácz-Mészáros Norina kislánya, mikén élte meg a legrosszabb pillanatait.

A Tényeknek megszólalt egy plasztikai sebész is a történtekkel kapcsolatban.