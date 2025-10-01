Young G Béci: „Rengeteget szenvedtem, folyamatos fájdalmaim voltak”

Young G Bécinél évekkel ezelőtt diagnosztizáltak egy autoimmun betegséget, amelyhez pikkelysömör is társult. Szteroidokkal kezelték, amitől állapota csak még rosszabb lett.

Young G Béci visszatéréséről beszélt (Facebook/Young G)

Young G Béci betegségéről vallott

Rengeteget szenvedtem. A két legfontosabb dolgot megvonták tőlem: nem tudtam zenélni és sportolni sem, annyira elviselhetetlen volt a fájdalom

– mesélte az énekes.

A Farm VIP szereplője elmondta, hogy olyan szintű ízületi fájdalmai voltak, amelyek teljesen megbénították az életét, sokáig csak mankóval tudott közlekedni, mert nem tudott lábra állni. Az utolsó időszakban a fellépésekről is le kellett mondania, erős fájdalomcsillapítók nélkül nem tudott felmenni a színpadra. Szerencsére ennek már két éve. Most, hogy megtalálták a megfelelő gyógymódot Béci betegségére, újra visszatérhet szenvedélyeihez, amelyben felesége, Mészáros Norina is támogatja őt.

„Együtt járunk edzeni Norinával. Nagyon motivált, tele van energiával. Megbeszéltük, hogy mindennap fogunk edzeni. Ha nem tudunk elmenni a terembe, akkor otthon csináljuk. Legalább egy rutint bevezetünk a mindennapokba” – nyilatkozta a sztár, majd elárulta mi a legfőbb vágya.

A cél, hogy jól nézzünk ki, egészségesek legyünk és motiváljuk a gyermekeinket. Fitt apuka akarok lenni.

A sport, és az edzés mellett Bécinek komoly céljai vannak zenei karrierjét illetően is. Új dalokkal készül visszatérésére: „Most, hogy kezd minden jó lenni, a vállalkozásom, amit egy barátommal indítottunk el, olyan szinten kinőtte magát, hogy újra fókuszálhatok a zenélésre. Ebben a tekintetben az október egy nagyon izgalmas hónap lesz. Új stúdióba költözök, készülnek az új dalok. Tavasszal, nyáron újra fel akarok lépni” – tette hozzá, majd elárulta, hogy a jövő év az újrakezdésnek az ideje lesz.

Béci azt is megosztotta velünk, hogyan szakítanak időt párjával a romantikára, ennyi teendő mellett.

„A kislányunk most kezdte el a középső csoportot az óvodában, így több a szabadidőnk, több időt tölthetünk együtt, de nekünk mindig is fontos volt az, hogy a romantikát beleépítsük a kapcsolatunkba” – árulta el, és kiemelte, hogy mindig próbálják felfrissíteni a házasságukat, a kis fellélegzések nagyon sokat számítanak mindkettőjüknek a rohanó hétköznapokban.