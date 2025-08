Nehéz időszakot él a Farm VIP sztárja: „Nagyon megszenvedtük”

Az volt a szerencsém, hogy relatív hamar észrevették, így egy erőteljes, másfél hónapos béta-kúra után meg tudott gyógyulni a kezem. Most már nem nyúlok be ugyanígy a rácsos ágyba, de a kisfiam nem is igényli ennyire. Ő az első négy órában nagyon jól alszik, utána viszont indul a feketeleves, képes akár 20 percenként is felkelni.