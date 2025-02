Lukács Miki életében első a család: „Esténként és éjszakánként nem a kocsmákban vagyok”

Ha nem felejtettem volna el teljesen, most akkor is újra emlékeznék rá, hogy mennyire fárasztó az éjszakázás egy néhány hetes csecsemővel. Természetesen ez olyan fáradtság, ami vidámmá, felszabadulttá és boldoggá teszi az embert, kivéve, amikor háromszor-négyszer megébred egy éjszaka. Igyekszem én is felkelni hozzá és igyekszem mindenből kivenni a részemet. Pelenkázom, főzök, mosok, takarítok, gombot varrok, bevásárolok, úgyhogy azt gondolom, full szerviz kiszolgáló személyzet vagyok momentán