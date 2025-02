„Egyelőre se több gyerek, se több kutya, de még egy aranyhalat sem akarok” – megszólalt kisfia születése után Lukács Miki

Január igazi bébibumm volt a sztárvilágban: Csézy, Beatrix hercegnő és Henry Cavill családja is bővült. És ne felejtkezzünk meg Peller Anna egykori férjéről, Lukács Mikiről sem: a televíziós személyiségnek kisfia született a minap. A kispapa tapasztalt a témában, hiszen van már egy kamaszlánya, akivel babakorában rendkívül sok időt töltött.

Lukács Miki és két kutyája: immár kétgyermekes apukaként is hivatkozhat magára, most úgy érzi, teljes a létszám... (Fotó: Szabolcs László)

Lukács Miki most másképp csinálja?

A televíziós személyiség szerdán közölte a gólyahírt: megszületett a kis Máté Nataniel. A Borsnak később a részletekről is beszámolt, Lukács Miki barátnője mellett volt végig, ő vághatta el a köldökzsinórt, és hogy – viccből vagy sem − a Jézus keresztnévvel is kacérkodott a kicsit illetően. Akárhogy is, a szülés alatt Lukács Miki barátnője mellett volt végig, s megfogadta, hogy a bébi körüli teendőkből is maximálisan kiveszi a részét. Van is tapasztalata a babázásban...

Lukács Miki Peller Annával közös lánya, Annabella 12 éves. Köztudott, hogy az apuka maradt vele otthon „szülési szabadságon”. A Metropolnak most elárulta: ezúttal nem biztos, hogy követi ezt az utat.

„Mindent megcsinálok, nem vagyok finnyás: pelenkázok, felmosok, főzök, gombot visszavarrok… A táplálást persze meg kell hagynom az anyukájának. De amire biológiailag képes vagyok, abból ki fogom venni a részem. Hogy az otthonmaradás úgy lesz-e, mint a lányommal, azt még nem tudom. Tanultam az esetekből, és nem biztos hogy minden gyereknek 3,5 évig otthon kell lennie, lehet korábban lesz szüksége a társaságra. Nem tartom ördögtől valónak, hogy mondjuk 2,5 éves korában beírassuk majd bölcsibe. De ennyire nem szaladnék még előre" – fogalmazott lapunknak.

„A páromnak saját cége van, néhány alkalmazottal: jó emberekkel dolgozik együtt, rájuk merte bízni a céget, de ha szükséges, be tud segíteni, de remélem, hogy erre jó néhány hónapig nem lesz szükség".

„Még egy aranyhalat sem!"

És hogy tervezik-e a családbővítést?

„Egyelőre se több gyerek, se több kutya, de még egy aranyhalat sem akarok, mert azzal is csak a gond van! De tényleg, nemrég hallottam, hogy valaki gyönyörű akváriumot vásárolt, rengeteg pénzért mindennel felszerelte, de aztán hiba csúszott a rendszerbe, az akvárium kilyukadt, és a víz elöntötte a nappalit. Na ilyesmi nekem most nem hiányzik” – szögezte le Miki, aki jelenleg két kutya és egy macska gazdája: na és persze most már kétgyermekes apuka!

Annabella nagyon boldog, hogy megszületett a kisöccse. Már a várandósság alatt is folyton rajzolt neki, teljesen odavan, mindenkinek ilyen nővért kívánok!

– mondta Lukács Miki lánya gondoskodásáról.