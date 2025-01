Alig kezdődött el az év, máris bébidömping van a sztárvilágban

Még a januárnak sincs vége, máris több sztárpár vált első- vagy éppen többgyermekes szülővé. Lukács Miki jelentette be legutóbb a gólyahírt, de bővült a brit királyi család is, és negyven év feletti hírességeink is anyai örömök elé néztek.

Lukács Miki szerda este jelentette be: megérkezett a kisfia Fotó: Bánkúti Sándor

Lukács Miki új párja oldalán lett fiús apuka

Lukács Mikinek már van egy lánya előző párkapcsolatából Peller Annával, most pedig már fiús apukaként is hivatkozhat magára. Lukács Miki új párja, Alexa 14 óra vajúdás után hozta világra a kis Máté Natanielt, az újdonsült család pedig már egy édes fotót is megosztott a kicsiről.

Szia Nagyvilág! Máté Nataniel megérkezett. Egészségesen, vidáman, kiegyensúlyozottan, szerencsésen, 14 órányi vajúdás után itt van velünk, már most igazi férfi, a pocakban lévő jelleme idekint sem változott meg

– írta Miki szerda este a közösségi oldalára.

Csézy sokat küzdött az anyaságért

A népszerű énekesnő, Csézy is az év első hónapjában hozta világra első gyermekét, aki az Elizabet nevet kapta. Az énekesnő és férje hosszú évig küzdöttek azért, hogy szülőkké válhassanak, végül az énekesnő 45 évesen lett anyuka. Csakúgy mint Osvárt Andrea színésznő, aki szintén egy kislány anyukája lett, a pici érkezését bejelentő posztjából kiderült, a kicsi a Luna Gréta nevet kapta.

Bővült a brit királyi család

De a brit királyi család is gólyahírről számolt be. Azt még októberben jelentették be, hogy András herceg és Sarah Ferguson lánya, Beatrix hercegnő a harmadik gyermekét várja. Szerdán pedig már arról adtak ki közleményt, hogy megszületett Harry és Vilmos herceg unokatestvére, Beatrix hercegnő kislánya: 4,3 kilóval jött világra és a különleges Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi nevet kapta.

Superman is apa lett

Napjaink egyik legszexibb színészének tartott Henry Cavill is apuka lett: január közepén kapták lencsevégre, amint feleségével, Natalie Viscusóval babakocsit tolva sétálnak az ausztráliai Gold Coast utcáin. A Supermant is megformáló színész annyira védi a magánéletét, hogy nemhogy a bébi nevét, de még a nemét sem árulta el népes rajongótáborának.