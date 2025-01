Megszületett Beatrix hercegnő második gyermeke, akit az anyuka Athenának nevezett el. A kislány január 22-én látta meg a napvilágot, a tervezettnél néhány héttel korábban érkezett baba mindössze 2000 grammos volt, amikor a világra segítették az orvosok. Az azóta eltelt időben azonban megerősödött a csöppség és most a Buckinham-palota hivatalosan is megerősítette, hogy a baba és anyukája is jól van.

Második gyermekének adott életet Beatrix hercegnő, Sarah Ferguson és András herceg lánya (Fotó: Metropol)

A kislány teljes neve Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, utalva a gyermek apukájára, Edoardo Mapellire, aki végig támogatta a feleségét a terhesség idején és a szüléskor is. Az édesapa az Instagram-oldalán egy aranyos fotóval mutatta meg a nagyvilágnak második gyermekét.

A múlt héten üdvözölhettük az életünkben a kis Athena babát. Pici és tökéletes. Mindannyian (beleértve Wolfie-t és Siennát is) már most odáig meg vissza vagyunk érte. A szívünk csordultig van szeretettel és kicsi Athenával. A feleségem és én is hatalmas köszönettel tartozom a Chelsea és Westminster Kórház minden csodálatos munkatársának a kivételes gondoskodásért és támogatásért, ebben a hihetetlenül különleges időszakban

– zárta sorait a büszke édesapa.