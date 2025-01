Lukács Miki intim képpel jelentette be: megszületett a kisfia – Fotó!

Két évvel ezelőtt lapunk is megdöbbenten számolt be róla, hogy Peller Anna és Lukács Miki 14 évnyi házasság és egy közös kislány után a válás mellett döntött. Ugyanakkor közösen jelentették be, hogy nagyon jó viszonyban váltak el, és a gyermekük is örökre összeköti őket. Éppen ezért mindenki örömmel fogadta, amikor 2024-ben kiderült, hogy Lukács Miki megismerkedett egy online marketingessel, Alexával, akivel fél év után belevágtak a babaprojektbe. Ennek köszönhetően üdvözölhetj a kis Máté Natanielt.