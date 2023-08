Peller Anna volt férje megtörte a csendet: elárulta, hányadán állnak most a színésznővel

Három és fél éves koráig én voltam vele otthon, Anna pedig egyéves koráig szintén. Én vittem babaúszásra, mindennap olvastam neki, rengeteg időt töltöttünk együtt. Talán ennek is köszönhető, hogy sokkal mélyebb és jobb a kapcsolatunk, mint sok más szülőnek és gyereknek. Bízom benne, hogy ez a későbbiekben is így marad. Annabella egyébként látta a darabot, tetszett neki. Sőt, még a szöveg kapcsán is segített nekem