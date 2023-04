Megtörte a csendet válásáról Peller Anna: „Előre nézek, nem hátra”

Élete legnehezebb időszakát éli meg a csinos műsorvezető, Peller Anna. Nemrég bombaként robbant a hír, hogy az egykori álompár, 14 éve után a válás mellett döntött.

Peller Anna / Fotó: RTL Klub

Peller Anna és Lukács Miki válása az Operettszínház háza táján már szóbeszéd tárgya volt, mire közösségi oldalaikon bejelentették: külön utakon folytatják. Ami talán furcsának tűnhetett, hogy videojukban miközben arról beszéltek zátonyra futott a kapcsolatuk, végig mosolygósan és szeretettel teljesen ültek egymás mellett. Anna azóta nem szólalt meg a fájdalmas magánéleti témával kapcsolatban, ám a hot! Magazinnal kivételt tett.

„Előre nézek, nem hátra, csak a jövő érdekel. Elrendeztünk mindent egymással, nem vagyunk haragban” - mondta Peller Anna magabiztosan a SIX című koncertmusical sajtóeseményén.

A közkedvelt színésznőnek, még ezekben a legnehezebb pillanatokban is a családja az első és legfontosabb. Pontosan tudja, hogy a szeretteire mindig számíthat, a húgára, Mariannra különösen, hisz ugyanolyan élethelyzetben vannak: Mariann is nemrég jelentette be, hogy válik.

Ami biztosnak tűnik: Peller Annával ellentétben, Miki már továbblépett. Pár hete egy női díjkiosztó gálán legalábbis erről tanúskodott minden mozdulata.

„Érdekes volt látni, hogy folyton ment oda a nőkhöz, mintegy pávatáncot járva körülöttük. Simogatta, szórakoztatta őket, és állítólag volt is olyan, akinél betalált a sok bók”– árulta el a hetilapnak lapunknak egy szemtanú.

