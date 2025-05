„Mindent, amit megéltünk, meg kellett élnünk” – megható vallomást tett Mészáros Norina

Megható vallomásban számolt be Mészáros Norina az elmúlt 15 évről, melynek során nemcsak Budapestre költözött, hanem gyönyörű családot is alapított, és egy életre szóló barátságot is kötött.

Mészáros Norina megható őszinteséggel írt posztjában a kezdeti nehézségekről Fotó: Szabolcs László

Több mint 15 éve költöztünk Miskolcról Budapestre, másfél szobába hárman, aztán laktunk ott öten is. A borsodi vérünkkel, amikor megindultunk az éjszakába, tőlünk zengett a főváros. Most meg a szépséges kislányainkkal megyünk egymás lányainak szülinapi zsúrjára. De mindent, amit megéltünk, meg kellett élnünk!

– írta posztjában Norina.

A rapper Young G felesége évekkel ezelőtt tette meg első nagy lépését az ismeretlenbe. Bár élete új szakasza döcögősen indult, úgy tűnik, barátnőjével végül sikeresen továbbléptek, és ma már boldogan élnek családjaikkal.