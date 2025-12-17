A külcsín mögött Norina és Béci a poklot járták meg. Az egykori Való Világ szereplő, Young G Béci és Rácz-Mészáros Norina kapcsolata hosszú ideje tart, és a közösségi médián megosztott tartalmak a boldogságot sugározzák. Azt azonban kevesen gondolták volna, milyen nehézségeken mentek keresztül – közölte a Bors.

Young G és felesége szörnyű időszakon vannak túl

Rácz-Mészáros Norina a Ki vagy te valójában? című podcast műsorban mesélt Young G Bécivel való házasságáról. Többek között azt is megosztotta a nézőkkel, hogy mindent megtesz, hogy férje kedvében járjon. Vasalt ruhával és meleg étellel várja haza nap mint nap szerelmét. A sztáranyuka élete legnehezebb időszakáról is mesélt, amikor azt hitte, nincs kiút.

Rendszeres egészségügyi problémák, hosszú órák a sürgősségin: Young G Béci és felesége a poklot járták meg. A rapper feleségénél méhnyakrákot állapítottak meg a terhessége alatt.

Kisbabát vártam és az elején sokat véreztem. Folyamatosan mentünk a sürgősségire, ott még nem látták, hogy mi van. Aztán kiderült, hogy méhnyakrákom van...

A sztáranyuka csak egy dologra összpontosított, hogy kisbabája egészséges legyen és átvészeljék ezeket a fájdalommal teli heteket.

Ez nálam egy túlélési ösztön volt, arról szólt, hogy élje túl a kisbaba. Én nem is foglalkoztam magammal

– mesélte a szívszorító sorokat Norina.

Young G felesége őszintén vallott betegségéről

Norina és Béci szerencsére maguk mögött tudhatják azt a pokoli időszakot, mikor családjuk majdnem darabjaira hullott. A két szerelmes kapcsolatát többször is próbára tette a sors, ám a nehézségek ellenére kitartottak egymás mellett, azóta pedig közösen nevelik gyönyörű kislányukat, Rebekát.

Az édesanya azt is megosztotta, hogy úgy gondolja, egy hosszú nap után kijár egy kis kényeztetés a férjének, ezért mindig igyekszik a kedvében járni.

Hogyha ő hazajön este, miért ne szolgálhatnám ki? Finom kajával várom, mindig kivasalom a ruháit, mindig kirakom még az alsógatyáját is, az aznapi szettjét kivasalva

– mesélte a sztáranyuka.

Én egyébként őszinte vagyok, sokaknak ez lehet, hogy nem szimpatikus, de én mindig az emberek szemébe mondom azt, hogy igen vagy nem, szeretném-e vagy nem, vagy hogy nem vagy szimpi

Kiegyensúlyozott és boldog kapcsolatuk ellenére VV Béci felesége egy dolgot nem tűr el, mégpedig a féltékenységet.

Ez az egy dolog, amit nem képes elviselni a sztáranyuka, amikor férjének más nők kedvelik a képét a közösségi oldalakon.