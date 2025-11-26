RETRO RÁDIÓ

Young G. Béci: Ezzel a felhozatallal megdönteni a kormányt? Kevés esélyt látok rá

A népszerű zenész nem bírta magában tartani a csalódottságát. Young G Béci szerint nem lehet egy emberre bízni az ország vezetését.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 15:03
Young G Béci bohár dániel Magyar Péter

Young G Béci egy ártatlan kíváncsiságból induló esti böngészés után olyan politikai útvesztőben találta magát, amelyről maga sem gondolta, hogy ekkora káoszt fog látni. A családapa a Tisza Párt jelöltlistáját kezdte nézegetni Bohár Dániel videója nyomán, de amit tapasztalt, az annyira meglepte, hogy végül videóban osztotta meg a véleményét. A felvételen látszik, hogy egyszerre csalódott, értetlen és kissé dühös, miközben próbálja összerakni, vajon hogyan működik Magyar Péter politikai projektje.

Young G Béci próbálta megfejteni miért nem nyilatkoznak a Tisza jelöltjei.
Young G Béci Facebook-videójában teljesen kifakadt a Tisza Párt működése kapcsán (Fotó: Facebook)

Young G Béci nem érti a Tisza jelöltjeinek a hozzáállását

Gondoltam, megnézem a 105 jelöltjét a Tiszának. Elém került az a videó Bohár Danitól, amikor hívogatja fel őket sorra és senki sem ad választ semmire…” – kezdte Young G Béci, aki láthatóan mélyen csalódott abban, amit látott. Úgy érzi, egy politikai formáció nem működhet úgy, hogy a jelöltek láthatatlanok maradnak: 

Engem ez zavar, szerintem meg kéne győzni az embereket, hogy egy adott városban, községben mi az, amit szeretnének csinálni, milyen változtatásokat akarnak létrehozni

– fejtette ki. 

Szerinte nem lesz kormányváltás 

A zenész külön kitért arra is, hogy szerinte a jelöltek összetétele igencsak meglepő: 

A jelöltek között ráadásul rengeteg a civil, például Tibi atya. Azt hittem menő politikusok lesznek vagy hozzáértő emberek. Ezzel a felhozatallal, jelen állás szerint, megdönteni a kormányt, kevés esélyt látok rá

– vallotta be. A szavaiból érződik, hogy a Tisza Párt mögé felhúzott társadalmi hurráoptimizmust most hirtelen bizonytalanság váltotta fel.

Magyar Péter fél átadni a gyeplőt, mert nincs kinek?

Young G Béci Magyar Péter egy személyre épülő kampánystílusát is szóba hozta, ami szerinte hosszú távon nem kifizetődő: „Rendesek kezdem sajnálni Pétert, annyit jár városról városra, faluról falura gyalog, és mindenhol szerepel. Miért nem engeded Péter legalább, hogy nyilatkozzanak helyetted” – tette fel a jogos kérdést. Szerinte mindez nem fenntartható, és a párt működése így nem fog összeállni egységes rendszerré.

A legkritikusabb mondata pedig egyértelmű üzenetként hangzott el egy céges analógia által: „Az a vállalkozás nem működik, ahol mindent egy ember csinál”.  Young G Béci videója rövid idő alatt hatalmas figyelmet generált, és sokakat gondolkodóba ejtett. A zenész nem elemző, nem politikus, mégis éppen emiatt működött a videó – az őszinte, laikus nézőpont felvetett egy sor olyan kérdést, amely ma sok választót foglalkoztat – írja a Bors.

 

