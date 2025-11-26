RETRO RÁDIÓ

Tiszás megszorító csomag: két sávos adóval szipolyoznák el az emberek pénzét Magyar Péterék

Már az átlagjövedelmet keresőknek is több adót kellene fizetnie. A jól keresők még ennél is rosszabbul járnának a Tisza Párt megszorító csomagja miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 13:25
Magyar Péter megszorítások Tisza Párt

Az Index kedden mutatta be azt a több száz oldalas, szignókkal ellátott dokumentumot, amely a Tisza Párt gazdasági elképzeléseit mutatja be. Magyar Péterék a fájó emlékeken alapuló baloldali megszorító politikát hoznák vissza, aminek szinte az összes társadalmi csoport súlyos vesztese lenne. 

MAGYAR Péter; TARR Zoltán
Magyar Péterék a választásokig nem akarnak előállni a valódi programjukkal, mert tudják, hogy abba belebuknának (Fotó: Purger Tamás / MTI)

Az irattömbből az derül ki például, hogy a Tisza Párt 1300 milliárd forintra szeretne szert tenni évente, ennek finanszírozására az emberek pénzére vetettek szemet – olvasható Riposton

Magyar Péterék adórendszerre szabott reformja a mindennapok szintjén is érezhető lenne: a progresszív szja bevezetésével gyakorlatilag minden átlagkereső zsebébe mélyebben nyúlna az állam. A tervezet két új kulcsot vezetne be: 

  • 22 százalékos adót fizetnének azok, akik bruttó 416 ezer forint felett keresnek – szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687 100 forint volt, tehát ez az intézkedés egy átlag, de még a bruttó mediánkeresetből (568 700 forint) élőket is érintené.
  • A bruttó 1,25 millió felett keresők esetében pedig már 33 százalékra ugrik az adókulcs. Számításaink szerint ez azt jelenti, a jelenlegi magyar átlagkeresetűeknek éves szinten akár több százezer forinttal is többet kellene befizetniük.

Tehát a Tisza gazdaságpolitikai csomagjának ez a része széles társadalmi rétegek nettó fizetését érintené közvetlenül.

 

 

