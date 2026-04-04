Exkluzív interjút adott Rába Tímea: „Magyar Péter egy semmiből jött, sehová sem tartó ember”

A háromgyermekes édesanya sokáig, nagyon sokáig a háttérbe húzódva figyelte a világ és benne Magyarország helyzetének alakulását, miközben egyre inkább azt érezte, hogy a dolgok nagyon rossz irányba kezdtek sodródni. Aggódva nézte Magyar Péter pálfordulását, majd az egyre agresszívabb felemelkedését. Végül úgy döntött, nem hallgat tovább. Kiállásával sok kockázatot vállalt, és meg is kapta a magáét. Lerohanták őt az önmagukat békésnek hirdető, háborúpárti fotelhuszárok, de ő állta a sarat, és állja ma is. A Bors Rába Tímea, egykori modell-műsorvezetővel beszélgetett mindarról, ami szerinte igazán fontos ezekben a viharos időkben.

Rába Tímea tisztában volt vele, hogy támadni fogják, amiért kiállt a Fidesz és Orbán Viktor politikája mellett (Fotó: Rába Tímea)

„Amikor megéreztem annak a veszélyét, hogy a két fiamat háborúba vihetik, azt mondtam: Eddig és ne tovább!”

Bors: Sok éven át tartottad magad távol a politikai véleménynyilvánítástól még úgy is, hogy családilag erősen be voltál kötve oda a férjeden keresztül. Miért döntöttél úgy, hogy hallatni szeretnéd a saját hangodat?

Rába Tímea: Megszületett bennem egy érzés, aminek egy ponton már nem tudtam és nem is akartam megálljt parancsolni. Egyszerűen éreztem, hogy képtelen vagyok tovább csendben maradni, és csak szemlélni az események alakulását.

Való igaz, hogy korábban nem foglalkoztam a politikával, hiszen arról szólt az életem, hogy családanya vagyok.

A férjem végezte a munkáját, és természetes volt számomra, hogy időnként megjelentem mellette egy-egy akár politikai eseményen, de ebben ki is merült az én aktivitásom, mert így láttam helyesnek. Amikor pedig megéreztem annak a veszélyét, hogy a két fiamat háborúba vihetik, azt mondtam: Eddig és ne tovább! Az én gyermekeim, akiket én szültem, és akiket minden szeretetemmel neveltem, nem fognak Ukrajnáért harcolni!

Bors: A döntésedet megbeszélted a családoddal? Ők az első perctől támogattak ebben?

R.T: Ennek a beszélgetésnek minden pillanatára emlékszem. A gyermekeim ennyit mondtak: Idáig te támogattál minket mindenben, most pedig mi támogatunk téged. Egyébként nem esett nehezükre, hiszen pontosan ugyanazt gondolják a világról és annak alakulásáról, amit én. Ők annak az értékrendnek a mentén nevelkedtek, amit én otthonról, a szüleimtől hoztam. A családomtól zöld lámpát kaptam. Azt kérték, hogy tegyem azt, amit a szívem diktál.