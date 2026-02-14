Rába Tímea anyaként biztonságban akarja tudni a gyerekeit

Különös, sőt veszélyes idők kapujában állunk és a közelgő választások tétje már régen nem az, hogy ki, kik vezetik majd az országot. Sokkal inkább azt kell majd eldöntenünk, hogy haladunk-e tovább a béke, a kiszámíthatóság, a stabilitás és a biztonság útján, vagy hagyjuk, hogy Brüsszel parancsára háborúba kormányozzák az országot. Az 1991-es Miss Hungary első udvarhölgye, Rába Tímea a biztos választás mellett teszi majd le a voksát, most pedig elmondja, mit is jelentenek számára a fent említett értékek.

Rába Tímea két hónap múlva a biztonságra és a stabilitásra adja le voksát (Fotó: hot! magazin archív)

Rába Tímea: „A biztonság az, amikor nem kell minden nap attól tartani, hogy a világ kiszámíthatatlanul rád omlik”

„A biztonság az egy érzés. Az a nyugalom, amit akkor érzel, amikor a gyermekeid boldog arcát látod. Amikor nem kell félned a saját hazádban. A biztonság az, amikor nem kell minden nap attól tartani, hogy a világ kiszámíthatatlanul rád omlik. Amikor az utcán nyugalom van.”

Amikor a gyerekeid jövőjéről gondolkodhatsz, és nem kell a káosz elől menekülnöd

– kezdte a Borsnak Rába Tímea modell-műsorvezető, aki ezután a stabilitásról beszélt. „A stabilitás számomra azt üzeni, hogy van irány, hogy tudom, mire és kire számíthatok. Illetve azt, hogy az ország nem sodródik ideológiák és válságok között, hanem megpróbálja megőrizni a rendet és az alapértékeket” – fogalmazta meg Rába Tímea.

„Anyaként mi lehetne fontosabb annál, hogy védjem és biztonságban tudjam a gyermekeimet?”

És, hogy miként látja a minket körülvevő tágabb világot, vagy éppen szűkebben nézve Európát? Nos, pont olyannak, amilyen. „Ha körbenézünk több európai országban társadalmi feszültségek, közbiztonsági problémák, identitásválság zajlik. Ilyenkor az ember még inkább érzi, mennyire nem magától értetődő a nyugalom és a béke. Egy anya, egy család számára a biztonság mindig többet jelent mindennél. Anyaként mi lehetne fontosabb annál, hogy védjem és biztonságban tudjam a gyermekeimet?”

Hogy lehetne egy perc nyugalmam, ha attól kellene rettegnem, hogy este hogy jutnak haza?

„Szerencsére akár vidéken, akár Budapesten, legyen fiatal lány, srác vagy édesanya, nem a félelem az első gondolata. A közbiztonság nem egy elvont fogalom, hanem a mindennapok minősége. Az, hogy nem természetes az éjszakai rettegés. A rend nem kivétel, hanem alap” – jelentette ki határozottan a háromgyermekes édesanya.