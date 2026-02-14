Szabó Zsófi nemet mondott a háború finanszírozására: Ha fontos a jövőd...

Határozott üzenetet küldött követőinek Szabó Zsófi, aki közösségi oldalán állt ki a Nemzeti Petíció mellett. A műsorvezető szerint itt az ideje közösen nemet mondani az orosz–ukrán háború további finanszírozására, valamint arra, hogy annak költségeit a magyar családokkal fizettessék meg.

Szabó Zsófi anyaként arra kér minden józan gondolkodású embert, hogy a béke pártján állva töltse ki a Nemzeti Petíciót (Fotó: Mediaworks)

Ha fontos a jövőd akkor te is kitöltöd a Nemzeti Petíciót! Mondjunk együtt nemet az orosz-ukrán háború további finanszírozására. Mondjunk nemet arra, hogy az ukrán állam velünk fizettesse meg az elkövetkező tíz évben a működését, és mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak a háború miatt emelkedjenek

– fogalmazott Szabó Zsófi.

A tévés szerint a háború hatásait mindenki megérzi, különösen a megélhetési költségek és a rezsi terén, ezért most van igazán jelentősége annak, hogy minél többen hallassák a hangjukat - írja a Bors.

Így lehet kitölteni a Nemzeti Petíciót: a kérdőív online is elérhető, ahol néhány perc alatt, az alapadatok megadásával és a kérdések megválaszolásával lehet véleményt nyilvánítani. Emellett a petíció postai úton is megérkezett a háztartásokba: a kiküldött ívet kitöltés után a megadott módon lehet visszaküldeni. Így mindenki eldöntheti, online vagy papíralapon szeretné-e kifejezni az álláspontját.

Szabó Zsófi őszinte szavakkal reagált a negatív véleményekre

Az édesanya a Nemzeti Petíció fontossága mellett egy másik friss videójában arra is reagált, hogy a baloldali sajtó álhíreket terjeszt róla a TV2-nél betöltött szerepe kapcsán.

Először is én szeretném leszögezni, hogy én nem egy olyan típusú ember vagyok, aki rosszat akarna a másiknak. De úgy tűnik van egy olyan közösség, akit a gyűlölettáplálás, az irigység, bosszúvágy hajt, és akik talán még a Fidesz melletti kiállásom előtt is azt kívánták, hogy bukjak el. Most nekik szeretném üzenni, hogy nem sikerült

- kezdte a posztban Szabó Zsófi, aki később el is magyarázta, hogy saját döntése okán nem vállalt annyi műsort.



