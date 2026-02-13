RETRO RÁDIÓ

Rohantak a mentők: kigyulladt egy budapesti étterem

A Budafoki útra riasztották a tűzoltókat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 12:41
Módosítva: 2026.02.13. 13:00
Kigyulladt egy ázsiai étterem elszívója Budapest tizenegyedik kerületében, a Budafoki úton. A helyszínre mentő is érkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították az épületet, elkezdték oltani a lángokat.

Kigyulladt egy budapesti étterem (Fotó: Huszár Márk / Hevese Megyei Hírlap – Képünk illusztráció)

Az étterem padlását és a tetőt is átvizsgálják

A tűzoltók megbontják az álmennyezetet, valamint átvizsgálják a padlást és a tetőt – írja a katasztrófavédelem.

 

