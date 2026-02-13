Rohantak a mentők: kigyulladt egy budapesti étterem
A Budafoki útra riasztották a tűzoltókat.
Kigyulladt egy ázsiai étterem elszívója Budapest tizenegyedik kerületében, a Budafoki úton. A helyszínre mentő is érkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították az épületet, elkezdték oltani a lángokat.
Az étterem padlását és a tetőt is átvizsgálják
A tűzoltók megbontják az álmennyezetet, valamint átvizsgálják a padlást és a tetőt – írja a katasztrófavédelem.
