Pápai Joci is szavazásra buzdít mindenkit
A döntés a mi kezünkben van!
A mai napon sorsdöntő szavazás zajlik hazánkban, amelyre már csak két óráig lehet leadni a voksokat. A politikusok mellett a hírességek sem győzik hangsúlyozni, milyen fontos, hogy minden magyar választópolgár elmenjen szavazni: nemrég Pápai Joci posztolt ezzel kapcsolatban a közösségi oldalán.
Aki még nem volt szavazni, menjen mindenképpen! A döntés a mi kezünkben van! Holnap már egy olyan világban szeretnék ébredni, ahol béke és szeretet van!
- jelentette ki az énekes.
