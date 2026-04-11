Pápai Joci mindenkit szavazásra buzdít: „Mindennél nagyobb a tét”

Sorsdöntő választásra készül az ország, és erre Pápai Joci is felhívta a figyelmet. Az énekes a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban mondta el először a véleményét a háborúról és arról, hogy szerinte milyen vezetőre van szüksége Magyarországnak ebben a háborúkkal teli forrongó világban - írja a Bors.

Pápai Joci Orbán Viktorról: Ő a világ legjobb politikusa

A műsorban Pápai Joci kifejtette, hogy nem érti azokat az ellenzéki vezetőket és szavazókat, akik arról beszélnek, hogy nincsen semmilyen háborús fenyegetettség, sőt, egyesek még magát a háborút is tagadják.

„Azt mondják, hogy nincs háború?! De gyerekek! Mellettünk négy éve dúl és a Közel-Keleten is úgy lövik egymásra a rakétákat, ahogy én beleiszom ebbe a vízbe itt az asztalon.”

Nekünk most olyan vezető kell, aki mindenkivel jóban van. Orbán Viktor ilyen. Ő a világ legjobb politikusa egyébként. Bennem ebben a tekintetben nincs kérdés. Van egy ember, aki a béke és biztonság megteremtője. Van ennél nagyobb erény?

– mondta Pápai Joci a műsorban.

Pápai Joci a háború bagatellizálásáról: A mostani generáció már meg sem rezzen

A háborús fenyegetettségről Magyarország miniszterelnöke többször is kendőzetlenül beszélt, és arra is felhívta mindenkinek a figyelmét, hogy az európai vezetők egy hatalmas háborúra készülnek. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter ezt a nyilvánosság előtt rendre elbagatellizálta, sőt sokszor tagadta is. A nemrég kiszivárgott hangfelvételen azonban még ő is beismeri, hogy óriási háború készül.

Így is az lesz. G*ci nagy háború lesz

– ismerte be Magyar Péter a háborús fenyegetettséget a kiszivárgott hangfelvételen.

Orbán Viktor azonban azon dolgozik, hogy ebből a háborúból hazánk kimaradjon. Pápai Joci bízik benne, hogy ez sikerül neki, ugyanis a legnagyobb rémálma válna valóra, ha az országunk is belesodródna a háborúba.

„Talán az a legijesztőbb ebben az egészben, hogy a mostani generáció már meg sem rezzen, ha csak beszélgetés szintjén említjük a háborút. Ezt látom a fiamon és a lányomon is. Miközben, ha a feleségemmel megnézünk mondjuk egy II. világháborús dokumentumfilmet, mindig az a legmegrázóbb, amikor látjuk, hogy a szülők búcsúznak a fiaiktól a vonatállomásokon. Ilyenkor tudjuk, hogy mi erre soha nem lennénk képesek. Az, hogy elengedd a gyerekedet a háborúba úgy, hogy talán soha többé nem látod, talán a legijesztőbb dolog a világon. Ha életemben féltem valamitől, az az, hogy a gyerekemet, vagy akár engem besoroznak és el kell mennem harcolni” – mondta Hajdú Péternél.