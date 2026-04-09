Országjárás: elképesztő a tömeg Debrecenben, Pataky Attila hatalmasat énekelt

Közeledik a választás napja, de Orbán Viktor még mindig járja az országot. A mai, debreceni állomáson Pataky Attila lépett fel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 18:20
Módosítva: 2026.04.09. 19:33
A kampányhajrá egyik utolsó állomása Debrecen, ahol a magyar kormányfő felszólalása előtt az EDDA frontembere is fellépett. A tét óriási, aminek súlyát az is tükrözi, hogy a napokban rengetegen álltak ki Orbán Viktor és a Fidesz mellett. Pataky Attila is köztük volt, aki a Dósa Nádor téren összegyűlt tömeget nemcsak ikonikus slágerével szórakoztatta, hanem megosztott néhány gondolatot is a választás közeledtével.

Fotó: Berbuch Richárd Dávid /  Hajdu-Bihari Napló
Pataky Attila ismét hatalmasat énekelt

Az énekes már jól megszokott dalával, a Kör című slágerrel érdemelte ki a vastapsot, ami Debrecenben fogadta. A dal üzenete egyértelmű, mivel az összetartás, egy ennyire megosztott világban kiemelten fontos szerepet kell, hogy kapjon. Az előző, ócsai fellépése után, pedig Pataky Attila Debrecenben is megmutatta, hogy helye van Magyarország legjobb énekesei között. A Kör után a közönséggel együtt énekelve előbb a Hűtlen, majd pedig a Kölyköd voltam acapella változatába is belekezdett a Kossuth-díjas énekes.

Pataky Attila mindig is fontosnak tartotta az összefogást, mivel szerinte a választás fontosabb annál, hogy ki lesz a következő miniszterelnök. Itt a béke és a háború között kell választani.A szeretet etet, életet ad. A gyűlölet pedig ölet, megöl, és még azt is megöli, aki gyűlölködik egy idő után” - mondta a helyszínen a rocklegenda, írja a Bors.

 

Véghajrához ért Orbán Viktor országjárása

A mai, debreceni állomás után már csak két helyszínen lehet találkozni Orbán Viktorral. Holnap Székesfehérváron mondja el beszédét a magyar miniszterelnök, majd szombaton Budapesten zárul a négyhetes országjárás. Vasárnap pedig elérkezik a nap, amikor a magyar emberek eldönthetik, hogy a békepárti jobboldalt támogatják vagy a háborúpárti baloldalt.

 

