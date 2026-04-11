Oláh Gergő gyerekei dacolnak az apjukkal? Az énekes más jövőt álmodott meg nekik

A TV2 A mi történetünk című új doku-reality utolsó részében ismét bepillantást nyerhetünk Oláh Gergő családjának életébe is. Az énekes, dalszerző gyerekei sokban hasonlítanak édesapjukra, sőt a zene szeretetét is leginkább tőle örökölték. Ám természetesen legidősebb fia és lánya sokszor ellentmondanak édesapjuknak, ha a jövőjükről van szó, ugyanis úgy tűnik, Gergő kicsit másként képzeli el az iskola utáni éveiket.

Oláh Gergő feleségével öt gyermeket nevel, akik közül a legidősebb, Karla már 16 éves, míg öccse Denisz 15. Így persze érthető, hogy a két kamasz már egyre többet álmodozik a jövőről, és a nagybetűs életről, amit főként a fővárosban képzelnek el, ahonnan szüleik még kisgyerek korukban visszaköltöztek Salgótarjánba.

„Ezelőtt egy huzamosabb ideig Budapesten éltünk, de aztán egyszer csak egy elég nagy fordulat jött a szívembe, és elkezdtem haza vágyni, és így hazaköltöztünk Salgótarjánba” – kezdte az énekes.

A gyerekeimnek viszont az a jelenlegi víziója, hogy Budapesten szeretnének majd lehetőségeket megragadni, mert azt gondolják, hogy ott több van, és ez talán igaz is

– mesélte.

Oláh Gergő Salgótarjánban tartaná a gyerekeket

Bár a fiatalok nagyon határozottak az elképzeléseiket illetően, az édesapjuk inkább kissé más irányba próbálja terelni a sorsukat.

„Azért szeretném őket arra motiválni, hogy olyan jövőt, olyan egzisztenciát építsenek ott ki, hogy azt majd akár Salgótarjánból is jól tudják majd menedzselni” – árulta el Gergő.

Emellett ugye mivel énekes-zenész vagyok, mindig figyelem a gyerekeket, hogy hátha valaki megszólal egyszer csak egy gyönyörű szép énekhangon. Eddig ez még nem történt meg, viszont Denisz dobol, aminek nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok rá. Örülök, hogy ezen az úton akar elindulni, és benne van a tervei között, mert kivételes tehetség

– tette még hozzá, aminek kapcsán az is kiderült, tervezi, hogy néhány koncertjén a fiával együtt is fellép majd.





