Nacsa Olivér a választás tétjéről: „Ki kell maradnunk egy háborúból”

Nacsa Olivér az elmúlt időben többször is kiállt már a béke mellett, és mindenképp így fog tenni április 12-én is az országgyűlési választásokon. A humorista most vasárnap, a szavazófülkében is ezt a szempontot tartja majd szem előtt. Szerinte a jelenlegi, feszült nemzetközi helyzetben különösen fontos, hogy mindenki átgondolja a döntését, hiszen a választás tétje hatalmas.

Nacsa Olivér Orbán Viktort támogatja

Nacsa Olivér fontosnak tartotta, hogy a választás előtti napokban felhívja a magyarok figyelmét arra, hogy a biztonságunk és a békénk is azon múlik, hogy kire húzzuk be az X-et április 12-én. Éppen ezért arra kérte a magyar embereket, hogy menjenek el szavazni, és hozzanak felelősségteljes döntést.

„Tisztelt Honfitársaim! A második világháború óta nem látott háborús veszély és háborús helyzet van ma a világban. Az egyik háború itt zajlik közvetlenül a szomszédunkban, Ukrajnában. Abban az Ukrajnában, amelynek elnöke és egyik vezetőségi tagja odáig vetemedett, hogy nemrégiben megfenyegette Magyarország miniszterelnökét és annak családját. Ez példátlan a magyar történelemben, és teljességgel elfogadhatatlan. Ezért is van nagyon nagy tétje, hogyan döntünk április 12-én, hiszen az Európai Unió háborúpárti politikusai megmondták, hogy Ukrajnát fel kell venni 2027-ben az Európai Unióba.”

Ha ez bekövetkezik, onnantól kezdve nemcsak Magyarország, de egész Európa belesodródik egy olyan háborúba, amelyhez semmi köze nincsen. Ha egy olyan kormány kerül hatalomra Magyarországon, amely ezt a politikát, ezt a háborúpárti politikát támogatja, akkor sajnos nincs visszaút, és egy pillanat alatt ott állunk egy háborús helyzetben. Ezt nem hagyhatjuk!

„Ezért nagyon fontos, hogy most nagyon felelősségteljes döntést hozzunk április 12-én. Hiszen ki kell maradnunk egy háborúból, és ha ez nem lenne elég, akkor pontosan tudjuk, hogy nemrégiben egy másik háború is kitört, amelynek pedig az eredménye egy újabb migrációs bevándorlási hullám lesz majd Európába. Magyarország az egyetlen ország jelenleg Európában, ahol nincsenek illegális migránsok, békében, biztonságban élhetünk. De ez is egy pillanat alatt megváltozhat, ha április 12-én rosszul döntünk. Ezért csak a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás április 12-én” – mondta Nacsa Olivér.