RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Róka a fiatalokhoz szól a választási hajrában

A fial MMA-harcos nem csupán a ringben és az edzőteremben kemény, de akkor is, ha politikai állásfoglalásról van szó. Róka sorra osztja a verbális pofonokat a háborúpárti megmondóembereknek, miközben remekül védekezik, ha offenzíva alá veszik. Most pedig a választási hajrában buzdít szavazásra és áll ki a biztos választás mellett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 07:10
Lukács Nikolasz Magyar Péter választás

Vannak azok a fiatalok, akik hangoskodnak, kiabálva tiltakoznak, miközben nem látják a fától az erdőt. Nem látják, hogy éppen a saját békés és nyugodt jövőjüket teszik kockára azzal, hogy a lehető legrosszabb időpontot választották a lázadásra. És van a csendes többség, akik közül csak kevesen emelik fel szavukat a magyar kormány békepolitikája mellett, mert tartanak attól, hogy a Magyar Péter féle felhergelt tömeg elnyomja a szavukat és őket is. Lukács Nikolasz Róka nem ilyen. Az Orbán Viktor évértékelőjén feltűnt fiatal sportoló kimondja azt, amit gondol és azt reméli, hogy a hangja fiatalok tömegéhez ér el és képes őket jobb belátásra bírni.

Lukács Nikolasz Róka a Fideszr húzza majd az X-et
Lukács Nikolasz Róka szerint éppen a fiatalok lehetnek a legnagyobb vesztesei egy kormányváltásnak (Fotó: Mediaworks)

Lukács Nikolsz Róka: „Nem szabad egy tapasztalatlan vezetőre bíznunk az országunkat”

Az MMA-harcos most a Bors kamerájába mondta el véleményét. Olyasmit, amivel ugyan lehet vitatkozni, de nem érdemes. „Most az a kérdés, hogy Magyarország megmaradhat-e szuverén államnak, vagy külföldi befolyás alá kerülünk. Ha Magyar Péter hozná a döntéseket, előbb-utóbb kezdődhetne a pénz, a fegyverek és talán még a katonák szállítása is Ukrajnába. Egy ilyen világpolitikai helyzetben, nem szabad egy tapasztalatlan vezetőre bíznunk az országunkat.” 

Ha csak a pénzt elkezdik Ukrajnába küldeni, az pont a fiatalok, vagyis a mi sorsunkat kezdi el befolyásolni hosszú, hosszú évekre

– fogalmazta meg gondolatait tömören Lukács Nikolasz Róka, aki ezzel arra biztat minden fiatalt, hogy április 12-én menjen el szavazni, és húzza be az X-et a biztos választás, vagyis Orbán Viktor patrióta kormánya mellett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
