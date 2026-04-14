Rendkívüli hír Molnár Gusztávról: innen jelentkezett be kislányával

Azt is kifejtette mi vár rájuk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.14. 20:15
molnár gusztáv család színész

Molnár Gusztáv április 11-én, a költészet napján közölte rajongóival, hogy felesége életet adott kislányuknak, Lili Rózának. A színész most arról számolt be, hogy annak az időszaka jön, hogy megismerjék a kicsit, és felhagyjanak a régi mintákkal.

Molnár Gusztáv otthonról jelentkezett be, kislányával a kezében. Fotó: MW
Molnár Gusztáv: Nyugalom következik

Hazajöttünk...

Ma estétől 2 hét nyugalom következik. Szeretnénk időt hagyni magunknak, hogy megismerhessük a kislányunkat. Értő figyelemmel, és szeretettel akarjuk majd segíteni abban, hogy az lehessen aki csak szeretne. Kíváncsi vagyok mit tudunk majd mesélni neki az életről, és az emberekről. Vajon tudunk tanulni a gyermekinktől?

Egy új időszámítás kezdődik most nekünk: a lányunk egy olyan családban fog felnőni, ahol a régi minták már nem érvényesek, és ahol közösen tanuljuk az újrakezdés felelősségét. Hiszünk benne, hogy az ő növekedése és a mi nyitottságunk valahol összeér majd, és egy olyan családban válik felnőtté, amely végre a figyelemre, a türelemre és a megújulásra épít, nem csak itt a négy fal között. Egy új élet, egy új család, együtt indulunk el az ismeretlenbe itt Magyarországon...

Ma este jön az első fürdetés 

- írja a színész a Facebookon, aki legutóbb a szülésről is kifejtette véleményét.

Április 11-ei Facebook posztjában pedig Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért című versével üdvözölte a világban a kis Lili Rózát.

