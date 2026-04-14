Rendkívüli hír Molnár Gusztávról: innen jelentkezett be kislányával

Hazajöttünk...

Ma estétől 2 hét nyugalom következik. Szeretnénk időt hagyni magunknak, hogy megismerhessük a kislányunkat. Értő figyelemmel, és szeretettel akarjuk majd segíteni abban, hogy az lehessen aki csak szeretne. Kíváncsi vagyok mit tudunk majd mesélni neki az életről, és az emberekről. Vajon tudunk tanulni a gyermekinktől?

Egy új időszámítás kezdődik most nekünk: a lányunk egy olyan családban fog felnőni, ahol a régi minták már nem érvényesek, és ahol közösen tanuljuk az újrakezdés felelősségét. Hiszünk benne, hogy az ő növekedése és a mi nyitottságunk valahol összeér majd, és egy olyan családban válik felnőtté, amely végre a figyelemre, a türelemre és a megújulásra épít, nem csak itt a négy fal között. Egy új élet, egy új család, együtt indulunk el az ismeretlenbe itt Magyarországon...

Ma este jön az első fürdetés