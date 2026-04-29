Mi a titka? Mel C 52 évesen is bomba formában van

Ötven felett sem elérhetetlen a csúcsforma, ezt Mel C is határozottan bizonyítja. A Spice Girls egykori énekesnője egész életében rajongott a mozgásért, és 52 évesen sem hagyott fel vele. Most kiderül, milyen edzéssel marad ennyire fitt.

A Spice Girls egykori énekesnője, Mel C 52 évesen is bomba alakot villantott rajongóinak / fotó: dpa/Martin Schutt

Mel C élete legjobb formájában van 50 felett is!

A kilencvenes évek egyik legismertebb csapata kétségtelenül az angol Spice Girls volt. A tagok különböző női karaktereket képviseltek, közülük Mel C a sportos imidzset hozta. Gyakran jelent meg tréningruhában a színpadon, ami nemcsak szerep volt, hiszen a hétköznapokban is komolyan vette a testmozgást. Ez ma is látszik rajta, hiszen az 52 éves Melanie Chisholm erősebb és formásabb, mint valaha.

Egyes rajongók attól tartanak, túlzásba viszi, mások viszont elismeréssel beszélnek róla.

Inspiráló látni, hogy egy nő az évek múlásával egyre fittebb lesz!

- írta egy lelkes rajongó.

Mel C március végén árulta el, hogy őt is magával ragadta az új fitnesztrend. A felvételeken egy HYROX versenyen látható, ahol fut, evez, és kemény, saját testsúlyos gyakorlatokat végez - írja a Life.hu.