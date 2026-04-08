Lukács Nikolasz Róka szerint sokan csak a trend kedvéért hangoskodnak a Tisza Párt mellett

Lukács Nikolasz Róka úgy látja, hogy a Tisza Párt hirtelen jött népszerűsége mögött nem valódi politikai tartalom, hanem egy profin felépített, ám romboló érzelmi manipuláció áll. Az ismert MMA-harcos véleménye szerint a felfokozott hangulat és a tudatosan generált ellentétek elhomályosítják a választók tisztánlátását, miközben súlyos morális kérdések maradnak megválaszolatlanul a párt vezetőivel kapcsolatban. A küzdősportok világában edződött, konzervatív értékrendet képviselő sportoló ezúttal a Tisza Párt alelnökének drogbotrányáról és a társadalmat megosztó, szerinte mesterségesen szított feszültségről fejtette ki markáns véleményét.

Lukács Nikolasz Róka Radnai Márk drogbotránya mellett nem tudott szó nélkül elmenni

Fotó: Kaiser Ákos

Lukács Nikolasz Róka: „Aki ilyen szerekkel él, az ne akarjon politikus lenni”

A népszerű influenszer különösen élesen bírálta a Borsnak Radnai Márk, a Tisza Párt alelnökének kábítószerrel kapcsolatos botrányát:

Mélységesen megvetem a kábítószereket. Ismerek függőket, akiket őszintén sajnálok, hiszen a függőséggel való küzdelem iszonyat nehéz lehet, viszont, aki ilyen szerekkel él, az ne akarjon politikus lenni. Radnai Márkéknak azonnal le kellett volna mondaniuk, amikor kikerült az a hangfelvétel. Érdekes, hogy az embereknél semmi sem veri ki a biztosítékot... mindenről próbálnak megfeledkezni az emberek, még arról is, hogy Magyar Péter sokáig a Fideszt képviselte

– fogalmazott kendőzetlen őszinteséggel.

A Tisza Párt egy irányított képződmény?

Nikolasz szerint a párt gyors felemelkedése mögött egyfajta „agymosás” és tudatos rendezői munka áll, amely a társadalmi gyűlöletre épít: „Nem tudom megérteni, hogyan tudta egy újdonsült párt ilyen gyorsan elérni, hogy ennyire befolyásolja az embereket, és ennyire egymásnak tudjanak esni. Ez valószínűleg egy irányított dolog volt. A gyűlölet teljesen elvette a józan eszüket” – tette hozzá a tartalomgyártó.

Lukács Nikolasz Róka támadások özönével kénytelen szembenézni nap mint nap Fotó: YouTube

A szavazófülke magányában szerinte sokan meggondolják majd magukat

A saját tapasztalatairól beszélve elmondta, hogy bár őt is rengeteg támadás éri, a jobboldali fiatalok közössége valójában sokkal nagyobb, mint amit a hangos kisebbség sugall az interneten:

Rengeteg támadás ér, de már lepereg rólam. A korombeli fiatalok, akik szintén a jobboldalon állnak, látják, mennyire ellenségesek az emberek, ezért végképp nem merik hallatni a hangjukat. Többen vagyunk, mint hinnék. Akik hangoskodnak az interneten és a Tisza oldalán állnak, azok közül sokan a szavazófülke magányában a biztos választásra húzzák majd be az ikszet szerintem. Csak most ez a trend, hogy itt kell hangoskodni, nem merik sokan felvállalni a valódi véleményüket

– zárta gondolatait Lukács Nikolasz Róka, aki továbbra is a kormány megkezdett munkájának folytatásában látja az ország stabilitását.