Kincsvadászok VIP: Nem hiszed el, mennyiért válna meg szobrától Fésűs Nelly férje

Az üzletember nagyon várta az alkalmat, amikor egy értékes tárggyal megjelenhet a TV2 sikerműsorának stúdiójában. Ez nemrég valóra is vált, Vajtó Lajos nem is akármilyen céllal jelent meg végül a Kincsvadászok kereskedői előtt: a szoborért befolyt összegből kislányának szeretne lovat venni.

A Kincsvadászok szereplői örültek, amikor meglátták Vajtó Lajos milyen értékes szoborral érkezett

Kincsvadászok: Fésűs Nelly kiadta az ukászt Vajtó Lajosnak

Mindig is műtárgyak és kincsek vették körül Vajtó Lajost, korábbi házában szebbnél szebb bútorok, értékes antikvitások közt élt. Volt azonban egy megállapodása feleségével, Fésűs Nellyvel, ezért is ment el a Kincsvadászok VIP műsorba.

„Én világéletemben az antik dolgok és a gyengébb nem szerelmese voltam” – mondta lapunknak Vajtó Lajos, akinek felesége fantasztikus formában van 50 felett is.

De mindig mind a kettőben az értéket kerestem és mindig meg is találtam. Mikor Nagykovácsiban egyedül éltem, ott olyan volt, mintha egy múlt századi helyiségbe léptem volna be. A márványkandallótól kezdve minden olyan volt, abban az időben az ónémet dolgokat engedhettem meg magamnak, de azokban is megtaláltam az értéket. Aztán jött Nelly, nagy pálfordulás történt, mondta, hogy antiknak elég vagyok én, a többinek mennie kell. Ezeknek az antik bútoroknak tér kell, és a feleségemnek és a lányunknak, Elzának kell a tér. Így kénytelen vagyok megválni ezektől a tárgyaimtól. A Kincsvadászokba egy Kisfaludi Stróbl Zsigmond-szobrot vittem, nem illik abba a miliőbe, ahol élünk és szerettem volna, hogy egy méltó helyre kerüljön, mondjuk egy múzeumba. Az árából pedig kislányom álmát szeretném valóra váltani, aki a Nemzeti Lovas Színházban tanul, énekel és lovagol is és nagyon szeretne egy saját lovat.

Vajtó Lajos Kincsvadászok VIP: lenyűgözte a műsor

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az üzletember hogy érezte magát a forgatáson.

„Amiért én nagyon szeretem ezt a műsort, mert ebben a mai világban fantasztikus, hogy ez nem egy trash műsor, trash szereplőkkel. Nem arról van szó, hogy közönségigényt elégítenek ki, hanem ízlést formálnak. A Kincsvadászok értékrendet alakít, vannak karitatív megmozdulások is, és biznisz is, de magát a műfajt, a műtárgy-kereskedelmet is valósan mutatja be. Minden egyes kereskedő, szakértő a műsorban olyan, mintha patikamérlegen gyártották volna, minden karakternek megvan a helye, megvan a szerepe. Nagyon jó volt velük találkozni, Molnár Viktort régóta ismerem, nagy cimborák vagyunk, de a többiek is nagyon jó fejek, hatalmas élményvolt a forgatás!"

