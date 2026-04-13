RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

„Ezt mindenki tudja, az orvosai is” – Rengetegen aggódnak az énekesnőért

Hiába próbálja megnyugtatni a rajongóit. Az énekesnő hívei rosszat sejtenek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 17:30
egészségügyi állapot dolly parton dollywood

A countryzene ikonja, Dolly Parton környezetében egyre többen aggódnak amiatt, hogy a gyönyörű énekesnő nem tud többé színpadra állni. A 80 éves világsztár egészségi állapota megromlott.

A képen Dolly Parton, country énekesnő látható
A legendás countryénekesnő továbbra sem tud színpadra állni Fotó: AFP

A countryénekesnő próbálja titokban tartani egészségügyi állapotát

Dolly Parton nemrég arról számolt be, hogy nagyon igyekszik odafigyelni magára, azonban férje, Carl Dean halála óta szörnyen kimerültnek érzi magát. Egyes források szerint a country énekesnő eltitkolja állapotát

„Dolly nem akarja megijeszteni a rajongóit és a szeretteit. Ezért is fogalmaz ilyen óvatosan az egészségügyi problémáiról, és inkább a kimerültségnek, illetve a férje elvesztése miatti traumának tulajdonítja azokat” – nyilatkozta egy bennfentes.

Egészségügyi állapota romlásának súlyosságát az is jelzi, hogy Dolly Parton már 2025 szeptemberében kénytelen volt Las Vegas-i fellépéseit és más megjelenéseit is elhalasztani, miután kiderült, hogy vesekőproblémákkal és egyéb egészségügyi gondokkal küzdött. Ezután hónapokig nem lehetett hallani felőle.

Idén március 13-án, a Dollywood vidámpark szezonnyitóján, jelent meg ismét a nyilvánosság előtt. Ekkor mindent megtett annak érdekében, hogy megnyugtassa rajongóit:

„Szükségem volt arra, hogy lelkileg, érzelmileg és fizikailag is újra erőre kapjak. De minden rendben van. Nem lassítok le”
– mondta. Ám hiába a biztató szavak, a közeli ismerősök továbbra sem nyugodtak.

„Ez valamin más, olyan probléma, amiről nem beszél, nem mozdul ki otthonról, és már több mint hat hónapja kénytelen szüneteltetni a fellépéseket” – árulta el egy forrás. Majd hozzátette, a countryénekesnő célja, hogy visszatérjen a színpadra, ám ez az elképzelése egyelőre nem megvalósítható.

„Alig várja, hogy újra felléphessen, ezt mindenki tudja, az orvosai is. De jelenleg ez egyszerűen nem megoldható. Komolyan aggódunk amiatt, hogy a helyzet rosszabb, mint amilyennek látszik” – idézte a bennfentes szavait a Life.hu internetes portál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
