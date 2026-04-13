„Ezt mindenki tudja, az orvosai is” – Rengetegen aggódnak az énekesnőért

A countryzene ikonja, Dolly Parton környezetében egyre többen aggódnak amiatt, hogy a gyönyörű énekesnő nem tud többé színpadra állni. A 80 éves világsztár egészségi állapota megromlott.

A legendás countryénekesnő továbbra sem tud színpadra állni Fotó: AFP

A countryénekesnő próbálja titokban tartani egészségügyi állapotát

Dolly Parton nemrég arról számolt be, hogy nagyon igyekszik odafigyelni magára, azonban férje, Carl Dean halála óta szörnyen kimerültnek érzi magát. Egyes források szerint a country énekesnő eltitkolja állapotát

„Dolly nem akarja megijeszteni a rajongóit és a szeretteit. Ezért is fogalmaz ilyen óvatosan az egészségügyi problémáiról, és inkább a kimerültségnek, illetve a férje elvesztése miatti traumának tulajdonítja azokat” – nyilatkozta egy bennfentes.

Egészségügyi állapota romlásának súlyosságát az is jelzi, hogy Dolly Parton már 2025 szeptemberében kénytelen volt Las Vegas-i fellépéseit és más megjelenéseit is elhalasztani, miután kiderült, hogy vesekőproblémákkal és egyéb egészségügyi gondokkal küzdött. Ezután hónapokig nem lehetett hallani felőle.

Idén március 13-án, a Dollywood vidámpark szezonnyitóján, jelent meg ismét a nyilvánosság előtt. Ekkor mindent megtett annak érdekében, hogy megnyugtassa rajongóit:

„Szükségem volt arra, hogy lelkileg, érzelmileg és fizikailag is újra erőre kapjak. De minden rendben van. Nem lassítok le”

– mondta. Ám hiába a biztató szavak, a közeli ismerősök továbbra sem nyugodtak.

„Ez valamin más, olyan probléma, amiről nem beszél, nem mozdul ki otthonról, és már több mint hat hónapja kénytelen szüneteltetni a fellépéseket” – árulta el egy forrás. Majd hozzátette, a countryénekesnő célja, hogy visszatérjen a színpadra, ám ez az elképzelése egyelőre nem megvalósítható.

„Alig várja, hogy újra felléphessen, ezt mindenki tudja, az orvosai is. De jelenleg ez egyszerűen nem megoldható. Komolyan aggódunk amiatt, hogy a helyzet rosszabb, mint amilyennek látszik” – idézte a bennfentes szavait a Life.hu internetes portál.