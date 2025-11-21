Nagyon aggasztó Dolly Parton egészségi állapota: egy fontos eseményt is ki kellett hagynia
A 79 éves country királynőt a népszerű Dollywood vidámparkja miatt díjazták. Dolly Parton azonban egészségügyi állapota miatt nem tudott megjelenni az eseményen.
Dolly Parton egészségügyi kihívással való küzdelme miatt nem tudta átvenni díját a november 17-i Hírességek Csarnoka-beiktatási ceremóniáján – közölte a People. Dolly bocsánatot kért, amiért nem tudott részt venni az eseményen.
A 79 éves Dollyt azért választották be az Vidámparkok és Látnivalók Nemzetközi Szövetségébe, mert a Tennessee-ben található vidámparkja, a Dollywood mára a világ egyik legnépszerűbb családi attrakciójává vált.
A díjat azonban nem tudta személyesen átvenni.
Az elismerést Instagram-videóban fogadta, amelyben egy csillogó, világoskék díszített öltözetben jelent meg.
Nos, szervusztok, itt Dolly
— kezdte mosolyogva, majd hozzátette:
Bárcsak személyesen is ott lehetnék ma, de talán hallottátok, hogy idén ősszel néhány egészségügyi kihívással kellett megküzdenem, és az orvosaim azt mondták, egy kis ideig vegyek vissza a tempóból
Dolly Parton egészségügyi állapota miatt nem tudott átvenni egy újabb díjat
Dolly a videóban megköszönte Dollywood üzleti partnereinek a támogatást, és ismét bocsánatot kért amiatt, hogy nem tudott személyesen jelen lenni.
Magam, Dollywood minden dolgozója, a barátaim, partnereim és ti mind — akik nap mint nap segítetek családoknak varázslatos pillanatokat teremteni a saját parkjaitokban —, szeretném, ha tudnátok, hogy örökké szeretlek titeket, és még egyszer köszönöm
— mondta.
Dolly távolléte mindössze napokkal azután történt, hogy szintén távolról fogadta el tiszteletbeli Oscar-díját. A country legenda november 16-án, a 2025-ös Governors Awards gálán kapta meg a Jean Hersholt Humanitarian Awardot, amely pályafutása első Oscarja.
A nashville-i ikon októberben ismeretlen betegség miatt elhalasztotta Las Vegas-i rezidenciáját, bár már szeptemberben említette, hogy veseköves problémákkal küzdött.
Dolly úgy döntött, közel egy évvel tolja el a fellépéseket, hogy az egészségére koncentrálhasson.
