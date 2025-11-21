Nagyon aggasztó Dolly Parton egészségi állapota: egy fontos eseményt is ki kellett hagynia

Dolly Parton egészségügyi kihívással való küzdelme miatt nem tudta átvenni díját a november 17-i Hírességek Csarnoka-beiktatási ceremóniáján – közölte a People. Dolly bocsánatot kért, amiért nem tudott részt venni az eseményen.

Dolly Parton egészségügyi állapota miatt nem tudott átvenni egy újabb díjat Fotó: Twitter (X)

A 79 éves Dollyt azért választották be az Vidámparkok és Látnivalók Nemzetközi Szövetségébe, mert a Tennessee-ben található vidámparkja, a Dollywood mára a világ egyik legnépszerűbb családi attrakciójává vált.

A díjat azonban nem tudta személyesen átvenni.

Az elismerést Instagram-videóban fogadta, amelyben egy csillogó, világoskék díszített öltözetben jelent meg.

Nos, szervusztok, itt Dolly

— kezdte mosolyogva, majd hozzátette:

Bárcsak személyesen is ott lehetnék ma, de talán hallottátok, hogy idén ősszel néhány egészségügyi kihívással kellett megküzdenem, és az orvosaim azt mondták, egy kis ideig vegyek vissza a tempóból

Dolly Parton egészségügyi állapota miatt nem tudott átvenni egy újabb díjat

Dolly a videóban megköszönte Dollywood üzleti partnereinek a támogatást, és ismét bocsánatot kért amiatt, hogy nem tudott személyesen jelen lenni.

Magam, Dollywood minden dolgozója, a barátaim, partnereim és ti mind — akik nap mint nap segítetek családoknak varázslatos pillanatokat teremteni a saját parkjaitokban —, szeretném, ha tudnátok, hogy örökké szeretlek titeket, és még egyszer köszönöm

— mondta.

Dolly távolléte mindössze napokkal azután történt, hogy szintén távolról fogadta el tiszteletbeli Oscar-díját. A country legenda november 16-án, a 2025-ös Governors Awards gálán kapta meg a Jean Hersholt Humanitarian Awardot, amely pályafutása első Oscarja.

A nashville-i ikon októberben ismeretlen betegség miatt elhalasztotta Las Vegas-i rezidenciáját, bár már szeptemberben említette, hogy veseköves problémákkal küzdött.