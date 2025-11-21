RETRO RÁDIÓ

Nagyon aggasztó Dolly Parton egészségi állapota: egy fontos eseményt is ki kellett hagynia

A 79 éves country királynőt a népszerű Dollywood vidámparkja miatt díjazták. Dolly Parton azonban egészségügyi állapota miatt nem tudott megjelenni az eseményen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21. 10:30
Dolly Parton egészségügyi kihívással való küzdelme miatt nem tudta átvenni díját a november 17-i Hírességek Csarnoka-beiktatási ceremóniáján – közölte a People. Dolly bocsánatot kért, amiért nem tudott részt venni az eseményen.

Dolly Parton egészségügyi állapota miatt nem tudott átvenni egy újabb díjat
Dolly Parton egészségügyi állapota miatt nem tudott átvenni egy újabb díjat Fotó: Twitter (X)

A 79 éves Dollyt azért választották be az Vidámparkok és Látnivalók Nemzetközi Szövetségébe, mert a Tennessee-ben található vidámparkja, a Dollywood mára a világ egyik legnépszerűbb családi attrakciójává vált.

A díjat azonban nem tudta személyesen átvenni.

Az elismerést Instagram-videóban fogadta, amelyben egy csillogó, világoskék díszített öltözetben jelent meg.

Nos, szervusztok, itt Dolly

— kezdte mosolyogva, majd hozzátette:

Bárcsak személyesen is ott lehetnék ma, de talán hallottátok, hogy idén ősszel néhány egészségügyi kihívással kellett megküzdenem, és az orvosaim azt mondták, egy kis ideig vegyek vissza a tempóból

Dolly Parton egészségügyi állapota miatt nem tudott átvenni egy újabb díjat 

Dolly a videóban megköszönte Dollywood üzleti partnereinek a támogatást, és ismét bocsánatot kért amiatt, hogy nem tudott személyesen jelen lenni.

Magam, Dollywood minden dolgozója, a barátaim, partnereim és ti mind — akik nap mint nap segítetek családoknak varázslatos pillanatokat teremteni a saját parkjaitokban —, szeretném, ha tudnátok, hogy örökké szeretlek titeket, és még egyszer köszönöm

— mondta.

Dolly távolléte mindössze napokkal azután történt, hogy szintén távolról fogadta el tiszteletbeli Oscar-díját. A country legenda november 16-án, a 2025-ös Governors Awards gálán kapta meg a Jean Hersholt Humanitarian Awardot, amely pályafutása első Oscarja.

A nashville-i ikon októberben ismeretlen betegség miatt elhalasztotta Las Vegas-i rezidenciáját, bár már szeptemberben említette, hogy veseköves problémákkal küzdött.

Dolly úgy döntött, közel egy évvel tolja el a fellépéseket, hogy az egészségére koncentrálhasson.

 

