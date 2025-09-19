"Nem engedhetem meg, hogy túlságosan elérzékenyüljek" - férje elvesztése után vesekő-műtétből lábadozik a legendás énekesnő

Dolly Partont sokan hiányolták a Dollywood legújabb látványosságának bejelentéséről. A 79 éves country-ikon saját vidámparkja, a Tennessee állambeli Pigeon Forge-ban található Dollywood szeptember 17-én mutatta be a sajtónak és a rajongóknak a jövőre érkező Night Flight Expedition nevű új élményhullámvasutat. A helyszínen egy videót is levetítettek Partontól, amelyben elmagyarázta, miért nem tudott személyesen jelen lenni.

Dolly Parton vesekővel küzd, ezért nem tudott ott lenni egy számára fontos eseményen Fotó: Twitter (X)

Dolly Parton megrendítő üzenete

„Helló, Dollywood! Én vagyok az. Tudom, ti ott vagytok, én pedig itt. És kíváncsiak vagytok, miért van ez így? Nos, volt egy kis problémám.” A folytatásban elmondta: „Volt egy vesekövem, ami sok gondot okozott. Kiderült, hogy fertőzést is kaptam miatta, és az orvos azt mondta: ‘Most egyelőre nem kellene utaznod, inkább pihenj néhány napot, hogy jobban legyél.’” Így azt javasolta, hogy ma ne menjek Dollywoodba, de lélekben veletek vagyok” – tette hozzá a sztár. „Nagyon vártam ezt a napot.”

A Night Flight Expedition 2026-ban érkezik a vidámparkba. Az Instagramon így vezették fel: „Mi történik a Great Smoky Mountains fölött, miután lemegy a nap? Szárnyalj, zuhanj, mássz és navigálj a világ első ilyen jellegű hullámvasútján!” Bár Dolly kihagyta a nagy bejelentést, 2025-ben így is rendkívül elfoglalt volt. Januárban Nashville-ben mutatták be az életéről készült musicalt, amelyet jövőre a Broadway is fogadni készül, decemberben pedig Las Vegasban indul majd állandó fellépéssorozata. - írta a People magazin.

A „Jolene” előadója emellett új zenén is dolgozik, de egyes kreatív projektjeit félretette, miután férje, Carl Thomas Dean – akivel hat évtizede voltak házasok – 2025 márciusában elhunyt. „Számos dologba szerettem volna belekezdeni, de most nem tudok” – vallotta be Khloé Kardashian Khloé in Wonder Land című podcastjában. „Később majd igen, most is tele vagyok gyönyörű ötletekkel, de érzem, hogy nem tudnám befejezni. Nem tudom most megtenni, túl sok minden más van.” Hozzátette: „Most nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy túlságosan elérzékenyüljek. Az ilyen idők, az ilyen dolgok egy kicsit megakasztanak. De majd írok valami mást, ha jön az ihlet.” „Most mindent félreteszek” – zárta gondolatait a legenda.